بعد تكرار وقائع العقر.. مهلة أسبوع لمدير الطب البيطري للقضاء على الكلاب الضالة في البحر الأحمر

عقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا بالديوان العام، بحضور سكرتير عام المحافظة اللواء محمد بندارى، لمناقشة آليات القضاء على الكلاب الضالة بمختلف مدن المحافظة بعد تكرار وقائع عقر الكلاب للمواطنين الفترة الماضية، وكان آخرها تعرض مواطن مصري لعقرة كلب مملوك لسيدة أجنبية من المقيمين بالغردقة.





ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وعرضها على النيابة العامة للتحقيق معها.





استمع المحافظ خلال الاجتماع لخطة مدير مديرية الطب البيطري فيما يتعلق بالتصدي لهذه الظاهرة، وشاهد عرضًا مصورًا لحملات المديرية خلال الفترة الماضية، وكلفه بشن حملات مكبرة بكل مدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة للقضاء على الكلاب الضالة وفقًا للأسس العلمية المتبعة في التخلص الآمن والصحي من هذه الحيوانات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ولبث روح الطمأنينة والآمان بين أبناء المحافظة.





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وأكد المحافظ أنه لن يسمح بتعرض أي من المواطنين للترويع من الكلاب الضالة، مشيرًا إلى أنه تابع ردود الفعل الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء المحافظة والآراء الداعمة للقرار الذي أصدره أمس، بحظر سير كلاب الحراسة (المرخصة وغير المرخصة) في الشوارع دون إمساك صاحبها بها، وتحرير محاضر وغرامة مالية كبيرة للمخالفين، مشددًا على تطبيق القرار بحسم.





وفي نهاية الاجتماع أعطى محافظ البحر الأحمر مهلة أسبوع لمدير مديرية الطب البيطري للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بالشوارع بمختلف مدن المحافظة، بالتنسيق مع جمعيات حماية حقوق الحيوان.



