AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد تكرار وقائع العقر.. مهلة أسبوع لمدير الطب البيطري للقضاء على الكلاب الضالة في البحر الأحمر

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:51 م
الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
Advertisements
إبراهيم جادالله
عقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا بالديوان العام، بحضور سكرتير عام المحافظة اللواء محمد بندارى، لمناقشة آليات القضاء على الكلاب الضالة بمختلف مدن المحافظة بعد تكرار وقائع عقر الكلاب للمواطنين الفترة الماضية، وكان آخرها تعرض مواطن مصري لعقرة كلب مملوك لسيدة أجنبية من المقيمين بالغردقة.

ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وعرضها على النيابة العامة للتحقيق معها. 

استمع المحافظ خلال الاجتماع لخطة مدير مديرية الطب البيطري فيما يتعلق بالتصدي لهذه الظاهرة، وشاهد عرضًا مصورًا لحملات المديرية خلال الفترة الماضية، وكلفه بشن حملات مكبرة بكل مدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة للقضاء على الكلاب الضالة وفقًا للأسس العلمية المتبعة في التخلص الآمن والصحي من هذه الحيوانات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ولبث روح الطمأنينة والآمان بين أبناء المحافظة.

اقرأ أيضا :

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بتعرض أي من المواطنين للترويع من الكلاب الضالة، مشيرًا إلى أنه تابع ردود الفعل الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء المحافظة والآراء الداعمة للقرار الذي أصدره أمس، بحظر سير كلاب الحراسة (المرخصة وغير المرخصة) في الشوارع دون إمساك صاحبها بها، وتحرير محاضر وغرامة مالية كبيرة للمخالفين، مشددًا على تطبيق القرار بحسم. 

وفي نهاية الاجتماع أعطى محافظ البحر الأحمر مهلة أسبوع لمدير مديرية الطب البيطري للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بالشوارع بمختلف مدن المحافظة، بالتنسيق مع جمعيات حماية حقوق الحيوان. 

وحضر الاجتماع العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، ورؤساء أحياء شمال وجنوب الغردقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلب يعقر 8 أشخاص بسرس الليان والأهالي يقتلونه

غرامة للمخالفين.. محافظ البحر الأحمر يقرر حظر سير الكلاب في الشوارع دون أصحابها

نهشوا جسمي وهاخد حقن لحد شهر 10.. القصة الكاملة لهجوم كلاب على شاب بالغردقة

حملة مكبرة للقضاء عليها.. الكلاب المسعورة تعقر العشرات بإحدى قرى ميت غمر

ترشيحاتنا

تحسن مقاومة الإنسولين.. الزبدة تساعد على خسارة الوزن.. فيديو

عداد كورونا.. 44598 إصابة.. 11931 حالة تعاف.. و1575 وفاة

الأهلي يحتل المركز 62 عالميًا والأول أفريقياً في تصنيف الأندية.. والزمالك الـ 203 دولياً

بإطلالة عصرية .. شاهد نانسي عجرم في أحدث ظهور

حقن وريدي.. مصادر: طرح دواء ريمديسڤير لعلاج كورونا الشهر الحالي.. وسعره الأقل عالميا

بعد أنباء توقيعه للأهلي .. تفاصيل مدة عقد طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب

AdvertisementS

بعد 5 ساعات من النقاش.. الأعلى للإعلام: الزمالك والأهلي تعهدا بالالتزام بالمعايير المهنية

وزير الطيران لـ صدى البلد: فتح الحجز على الرحلات الجوية بمكاتب الشركات اعتبارا من اليوم

وزير الطيران: استئناف الحركة الجوية إلى المطارات المصرية أول يوليو وليس المدن السياحية فقط

وزير الطيران: مصر أعادت 30 آلف مصري من الخارج ..فيديو

العربية: مصر تجري اتصالات للإفراج عن عمالة مصرية في ليبيا

عودة السياحة لـ 3 محافظات.. خالد العناني: لا تهاون مع مخالفي اشتراطات السلامة الصحية

السيسى يوجه بتطوير منظومة إصدار تراخيص البناء

الإمارات تعلن تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا

بسبب إصابة والد موظف بـ كورونا.. فودافون تغلق أحد فروعها للتعقيم

أخبار النادي الأهلي.. تضارب الأنباء حول رحيل فايلر.. الحصول على توقيع طاهر محمد.. بعد وصلة ردح طويلة بينهما.. شوبير يعلن توصل قناتي النادي والزمالك لاتفاق محايد

الصحة: تسجيل 1618 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 91 حالة وفاة

بعد إصابته بـ كورونا.. مصطفى درويش: الوضع من سيئ لأسوأ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي المحترفين.. طريقة عمل التيراميسو في البيت

بـ الأسود القصير.. زينة تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

لو بتقضى ساعات طويلة أمام الكمبيوتر.. أفضل طرق العلاج الطبيعية لجفاف العين