بعد عودة السياحة الداخلية.. تعرف على أبرز المزارات السياحية في البحر الأحمر

بعد أن أقرت وزارة السياحة عددًا من الشروط والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك قبل البدء في تشغيل الفنادق والمنتجعات السياحة، وشكلت لجانا مشتركة مع الصحة للتأكد من الضوابط وتطبيقها قبل إعطاء شهادات التشغيل هناك عدد كبير من المزارات السياحية التى تمتلكها محافظة البحر الاحمر ومدينة الغردقة.

يقول الخبير السياحى عصام على، إن من أبرز تلك المزارات التى يحرص كل سائح مصرى او اجنبى على زيارتها بالبحر الأحمر جزيرة الجيفتون، وهى من أفضل الشواطئ على الاطلاق، لما تمتلكه من مياه صافية وكذلك يحطيها عدد من الشعاب المرجانية التى تمتلك كمية مميزة من اسماك الزينة وتنطلق الرحلات لجزيرة الجيفتون صباحا وتعود الى الميناء بعد العصر وخلالها تكون الرحلة شاملة وجبة الغذاء على المركب بجانب الجلوس على شواطئ الجزيرة وممارسة رياضة الاسنوركيل.





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وأضاف أن هناك رحلات السفارى الجبلية والتى تنتشر مكاتب حجزها سواء بالفنادق أو المنتجعات السياحية او خارجها فى الشوارع والاسواق كما تمتلك مدينة الغردقة عدد من مولات التسوق والتى تنتشر شمالا وجنوبًا.





وتابع أن مدينة الغردقة بها متحفان للأحياء المائية اقدمهم متحف العالم حامد جوهر بمنطقة شمال الاحياء والثانى جراند اكوريوم والاختلاف فيما بينهم هو ان الاخير به أحدث التقنيات اما الاول فبه بعض الأحياء البحرية المهددة بالانقراض والمحنطة.





من جهته قال اشرف سؤكيس مدير إحدى شركات السياحية ان هناك رحلات تخرج من مارينا الغردقة بالغواصات وهى رحلات مابين 3 الى 5 ساعات ويختلف السعر حسب الرحلة وهى رحلات مميزة حيث يرى السائح الكائنات البحرية من خلال الأحواض الزجاجية داخل الغواصات حيث تقترب تلك الغواصات من الشعاب المرجانية كى يرى السائح الأسماك والكائنات البحرية دون ان يلمس الماء.

ماجد القاضى خبير سياحى يؤكد ان البحر الاحمر مزارتة أما بحرية او برية او جبلية ففى الغردقة هناك رحلات الجزر سواء الجيفتون او مجاويش بجانب رحلات السفارى او رحلات الغوص أو رحلات سفارى الجبل اما الاماكن الميزة التى بيتم زيارتها هناك متحف الرمال وهناك ايضا المتحف الأثرى الجديد وهناك بعض الاشخاص يستهويهم اكل الاسماك خارج الفنادق ومن افضل الاماكن هى منطقة السقالة وتوجد بها عدد من المطاعم المميزة اما الكافيهات فمنطقة المارينا تعد الافضل.