نهشوا جسمي وهاخد حقن لحد شهر 10.. القصة الكاملة لهجوم كلاب على شاب بالغردقة

شهدت مدينة الغردقة واقعة مؤسفة، حيث تعرض شاب فى العقد الثالث من عمره لهجوم من عدد كبير من الكلاب المتوحشة، وذلك عقب خروجه من منزله مما تسبب في إصابات بالغة نقل على إثرها إلى مستشفى الغردقة العام، وتحرر بالواقعة المحضر رقم المحضر6173.





وأكد محمد سليم محمد ضحية الكلاب في الغردقة منطقة عرابية، أنه خرج اليوم الساعة 9 صباحًا من بيته في منطقة عرابية، وهناك سيدة أجنبية عجوز مشهورة في المنطقة دائما تسير ومعها أكثر من 13 او 14 كلبا على الأقل .

وكشف سليم أن أهل المنطقة يخشونها كلما شاهدوها تسير في شارع، يتوجهون لشارع آخر ؛ لأن الكلاب التى تمتلكها تثير رعب أي شخص يمر بجوارها .

وأضاف: فوجئت أن هذه الكلاب تهجمت عليا، وكانت لا تقل عن 10 كلاب، وكان مشهد الهجوم أمام أعين السيدة الألمانية التى لم تحرك ساكنا، وكلابها السعرانة تقطع في هدومي وجسمي، ولما بديت أدافع عن نفسي، واستخدام الطوب، ورجل كبير كان هناك بالصدفة أمسك بخشبة، وبدأ يضرب معى، ساعتها الكلاب بعدت شويه، والست الألمانية ندهت علي الكلاب، وبدأت تشتم بصوت عالي علشان زعلانه على كلابها.

اقرأ أيضا :يأتي إليها مريدون من كل بقاع الأرض.. القصير مدينة الـ ١٢ ضريحا

واضاف سليم "اتصلت بالشرطة أربع مرات ومشكورين ردوا عليا في الاربع مرات وقوللي هنعبتلك ظابط أو عربية وردية قريبة بس محدش جه، المهم روحت المستشفى العام والدكتور كان مستغرب من المنظر كأني خارج من حرب كدمات وعض في مختلف أنحاء جسمي، وهفضل أخد حقن لغايه يوم 7 / 10، وبعد كده طلعت على القسم عملت محضر في ساعتين، وبعد كده قالي لازم ترجع المستشفى تعمل تقرير طبي ورجعت على المستشفي تاني وبعد كده رجعت القسم تاني وادوني رقم المحضر(6173")."

كما أصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، ظهر اليوم السبت، قرارًا بحظر سير كلاب الحراسة (المرخصة وغير المرخصة) في شوارع مدن المحافظة دون إمساك صاحبها بها، مشددًا على أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للقرار، حيث سيتم تحرير محضر لصاحب الكلب وتوقيع غرامة مالية كبيرة عليه.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من القرار حماية أبناء المحافظة من عمليات الترويع التي يتعرضون لها بسبب ترك أصحاب الكلاب هذه الحيوانات تسير في الشوارع دون الإمساك بها، وذلك بعد تعدد حالات عقر المواطنين خلال الفترة الماضية، الأمر الذي سبب حالة ذعر للمواطنين بشكل عام وللنساء والأطفال بشكل خاص.

وجه المحافظ مديرية الطب البيطري بشن حملات مكبرة بكل مدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة للتصدي للكلاب الضالة، التى يتسبب سيرها في الشوارع في إرهاب المواطنين، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة الأهالى.

يذكر أن محافظ البحر الأحمر اتخذ القرار بعد تكرار وقائع عقر الكلاب للمواطنين الفترة الماضية، وكان آخرها تعرض مواطن صباح أمس الجمعة في مدينة الغردقة لعقر من كلاب حراسة ملك لسيدة أجنبية من المقيمين في المحافظة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





حرص على الاتصال مساء اليوم السبت، بالمواطن المصرى محمد سليم(محاسب)، للإطمئنان على صحته بعدما تعرض لعقرة من كلب حراسة مملوك سيدة أجنبية مقيمة بمدينة الغردقة .





طمأن المحافظ على المواطن المصرى وأن صحته بخير، وأكد له خلال اتصاله أن كرامة المصريين خط أحمر، ولن يسمح بأي تعدي يحدث تجاه المواطنين على أرض المحافظة من أي أجنبي أيًا كانت جنسيته، وسيتم مواجهة المخالف لذلك بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.



