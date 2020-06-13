72 فندقا تسلمتها.. سياحة البحر الأحمر: شهادات ضوابط صحية لفنادق جديدة الأسبوع الجارى

اعلنت منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، عن تسليم شهادات السلامة الصحية لمجموعة جديدة من الفنادق خلال الأسبوع الجاري، بمجرد استخراجها، مؤكده أن من بينها فنادق في مدينة مرسي علم جنوب البحر الاحمر.





وأكدت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن أعمال التفتيش علي الفنادق المقدمة بطلبات لاستقبال سياحة تجرى من خلال لجان مكونة من وزارة السياحة والصحةً وغرفة المنشات السياحية، مؤكدة أن هناك 72 فندقا تم تسليمها شهادات الصحة والسلامة في البحر الأحمر.

كانت منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، أكدت أن لجان التفتيش علي الضوابط والاشتراطات قامت بمعاينة وفحص 6 فنادق جديدة بمدن الغردقة ومرسي علم، استعدادا لتسليمها شهادة السلامة والصحة لاستقبال سياحة





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وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر أن لجان التفتيش قامت بالتفتيش علي 3 فنادق بالغردقة و3 في مرسي علم، مؤكدة أن أعمال التفتيش تمت بدقه عالية تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء .





كما أعلنت أن إجمالي الفنادق السياحية التي تسلمت شهادات الصحةً والسلامة لاستقبال سياحة بعد معاينة لجان وزارة السياحة 72 فندقا سياحيا بمدن البحر الأحمر .