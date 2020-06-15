معنى الصاحب بالجنب والجار الجنب.. لا يعرفه الكثيرون

ورد في القرآن الكريم كلمتا الصاحب بالجنب والجار الجنب، والكثير منا لا يعرف المقصود منهما، وجاء ذكرهما في قول الله تعالى «وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا»، (سورة النساء: الآية 36).





ومعنى الجار الجنب هو الذي لا قرابة بينك وبينه، ويسكن بالقرب منك، وله عليك حقوق أقرها الإسلام وحرم الاعتراض له أو إيذاءه، أما الصاحب بِالجَنْبِ، فيقول ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنهُ-: الصَّاحِبُ بِالجَنْبِ: الزَّوْجَةُ، ورأى آخرون أن المُرَاد بِهِ الصَّاحِبُ في السَّفَر، وَقِيلَ: رَفِيقُكَ الذي يُرَافِقُكَ في سَفَرٍ أَو حَضَرٍ.