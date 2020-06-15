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ديني

معنى الصاحب بالجنب والجار الجنب.. لا يعرفه الكثيرون

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:00 ص
معنى الصاحب بالجنب
معنى الصاحب بالجنب والجار الجنب
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محمد صبري عبد الرحيم
ورد في القرآن الكريم كلمتا الصاحب بالجنب والجار الجنب، والكثير منا لا يعرف المقصود منهما، وجاء ذكرهما في قول الله تعالى «وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا»، (سورة النساء: الآية 36).

ومعنى الجار الجنب هو الذي لا قرابة بينك وبينه، ويسكن بالقرب منك، وله عليك حقوق أقرها الإسلام وحرم الاعتراض له أو إيذاءه، أما الصاحب بِالجَنْبِ، فيقول ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنهُ-: الصَّاحِبُ بِالجَنْبِ: الزَّوْجَةُ، ورأى آخرون أن المُرَاد بِهِ الصَّاحِبُ في السَّفَر، وَقِيلَ: رَفِيقُكَ الذي يُرَافِقُكَ في سَفَرٍ أَو حَضَرٍ.

وأمر رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ- بالإحسان إلى الجار، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ» وحذر مِنَ الإِسَاءَةِ إِلَي الجار، فَقَالَ  رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ-: «وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ»، قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ» رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.


من هو الجار؟
الجار هو المُجاور في السكن، وجمعه جيران، ويُقال: جاوره مجاورةً وجوارًا من باب قاتل، والاسم منه الجوار بالضم إذا لاصقه في السكن، ونَقَل ثعلب عن ابن الأعرابي قوله: " الجار هو الذي يُجاورك مُجاورةً بيتٍ لبيت، والجار الشريك في العقار، سواءً كان مُقاسِمًا لك أو غير مُقاسم، والجار الذي يجير غيره أي: يؤمنه ويحميه ممّا يَخاف، والجار المُستجير أيضًا هو الذي يَطلب الأمانَ والحماية". 


حق الجار في الإسلام:
أكدت الشريعة الإسلامية أن الجار له حقٌ عظيمٌ في الإسلام، وفصلت حقوقه في أمور كثيرة، أبرزها ما يأتي: 
1. الإحسان إليه قَولًا وفعلًا.

2. حمايته وتأمينه. 

3. ردُّ الغيبةِ عنه.

4. حفظ سره.

5. مشاركته أفراحه. 

6. مواساته في مصائبه وأحزانه. 

7. تلبية دعوته. 

8. زيارته في الظروف الطبيعية. 

9. عيادته في حالة المرض. 

10. تفقّده وتلبية احتياجاته عندما يفقدها مع القُدرة على ذلك. 


11. منع الأذى عنه بِجَميع صُوره. 

12. مُساعدته في حل مشاكله.

13. إقراضه المال إن احتاج وكنت قادرًا عليه.

14. السعي في الإصلاح بين الجيران المُتخاصمين. 

15. مشاركته العلم والاستفادة معه. 

16. مُصاحبته إلى المسجد.

17. مُصاحبته إلى مَجالس العلم. 

18. إحسان الظن به.

19. الصبر على أذى الجار.

20.  مُبادرته بالسلام. 




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