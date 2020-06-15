ضبط مصنع لإنتاج كمامات طبية رديئة داخل شقة بالبدرشين

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في الكشف عن مصنع لتصنيع الكمامات الطبية من خامات مجهولة المصدر داخل شقة في البدرشين، وتمكنت من ضبط متهمين وبحوزتهما 100 ألف كمامة.





وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، قيام أحد الأشخاص باتخاذه الشقة سكنه كمصنع لإنتاج وتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة الصنع ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية لإدخال الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع، وضبط المتهم وبصحبته أحد الأشخاص خلال شرائه 30 ألف كمامة من القماش معبأة داخل أكياس "منتج نهائى"، 2 جوال بلاستيك بداخله كمية من "أستيك" الكمامة- 300 علبة فارغة للتعبئة، كما ضبط بداخل المصنع 70 ألف كمامة قماش معبأة داخل أكياس "منتج نهائى – 2 جوال بلاستيكى بداخلها كمية من أستيك الكمامة – 200 عبوة كرتون فارغة معدة لتعبئة الكمامات – ماكينة خياطة.





بمواجهتهما اعترف الأول بإدارة المصنع لإنتاج وتصنيع الكمامات "بدون ترخيص"، وقيام الثانى بشرائها وعرضها للبيع.







وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهمين على النيابة العامة.