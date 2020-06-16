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محافظات

بقوة 4 ريختر.. هزة أرضية تضرب الغردقة دون خسائر

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:00 م
هزة أرضية
هزة أرضية
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ابراهيم جادالله
قال مسؤول بغرفة الأزمات في محافظة البحر الأحمر، إنه تم رصد زلزال، بمدينة الغردقة  عاصمة المحافظة.


وأكد المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، أن محطات الشبكة القومية لمركز البحوث الفلكية رصدت زلزالًا على بعد 97 كم جنوب شرق مدينة الغردقة بقوة 4.09 ريختر.


وأضاف مسؤول إدارة الأزمات بالبحر الأحمر، أنه لم يتم رصد أي خسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة عقب حدوث الزلازل.


كان مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تداولوا بعض المنشورات عن حدوث زلزال اليوم الثلاثاء، جنوب مدينة الغردقة، وهو ما أكده مركز البحوث الفلكية وذلك بدون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.


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