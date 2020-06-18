3 غيابات عن قائمة برشلونة لموقعة إشبيلية بـ الدوري الإسباني





وشهدت قائمة برشلونة عودة جوردي ألبا، بعد غيابه عن لقاء ليجانيس الماضي للإيقاف، بينما تم استعباد فرانكي دي ييونج وسيرجي روبرتو للإصابة، وصامويل أومتيتي للإيقاف.





وجاء قائمة فريق برشلونة كالتالي:





حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو - بينا.





خط الدفاع: جوردي ألبا - فيربو - بيكيه - لينجليت - رونالدو اراخو - تشومي - سيميدو.





خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - راكيتيتش - فيدال - كولادو - مونشو - ريكي بويج.





خط الهجوم: ميسي - جريزمان - سواريز- سافيريو - إنسو فاتي.





ويتصدر برشلونة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.





يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة إشبيلية، غدا، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الإسباني.