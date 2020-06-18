AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

3 غيابات عن قائمة برشلونة لموقعة إشبيلية بـ الدوري الإسباني

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:07 م
فريق برشلونة
فريق برشلونة
Advertisements
محمد السعيد
أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة إشبيلية، غدا، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة برشلونة عودة جوردي ألبا، بعد غيابه عن لقاء ليجانيس الماضي للإيقاف، بينما تم استعباد فرانكي دي ييونج وسيرجي روبرتو للإصابة، وصامويل أومتيتي للإيقاف.

وجاء قائمة فريق برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو - بينا.

خط الدفاع: جوردي ألبا - فيربو - بيكيه - لينجليت -  رونالدو اراخو - تشومي - سيميدو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - راكيتيتش - فيدال - كولادو - مونشو - ريكي بويج.

خط الهجوم: ميسي - جريزمان -  سواريز- سافيريو - إنسو فاتي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميسي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ليجانيس

ترشيحاتنا

كيف يعيش أهالي المنطقة الوحيدة بدون كورونا في مصر؟

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

سنة نبوية مهجورة.. داوم عليها بعد تلاوة القرآن

عودة الحياة.. السعودية تعلن موعد استئناف النشاط السياحي

بدون ماكياج.. نسمة محجوب تتألق بالكاجوال والشعر الكيرلى

الحالة الثالثة خلال 24 ساعة.. وفاة كاهن دير القديسين بالأقصر متأثرا بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ روج أحمر.. مى سليم تفاجئ الجمهور بإطلالة صيفية جذابة

بدون ماكياج.. نسمة محجوب تتألق بالكاجوال والشعر الكيرلى

أغلى 3 سيارات في حياة المشاهير أبرزهم كيم كاردشيان..صور