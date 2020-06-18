الإجمالي يتجاوز 38 ألفا.. الكويت تسجل 541 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت الكويت، اليوم الخميس، عن ارتفاع جديد في عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، سجلت وزارة الصحة 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 38074 حالة.





وأوضحت الصحة الكويتية أن الحالات الجديدة منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم؛ وتضم 283 حالة لمواطنين كويتيين، و 258 حالة لجنسيات مختلفة.





وأضافت وزارة الصحة أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس قد ارتفع إلى 308 حالات، بعد تسجيل حالتين جديدتين.





وأشارت الصحة الكويتية إلى ارتفاع عدد المتعافين من مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، إلى 29512 حالة، بعد شفاء 616 حالة جديد من المصابين، خلال الـ24 ساعة الماضية.





وبذلك يصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19، ومازالت تتلقى الرعاية والمتابعة الطبية اللازمة 8254 حالة.



