دعاء مغفرة الذنوب والخطايا | يا من لا تضره الذنوب اغفر لنا ما لا يضرك.. شاهد

دعا الشيخ عبد البديع مصطفى، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بدعاء مغفرة الذنوب في فيديو خاص لموقع صدى البلد.
وقال عبد البديع مصطفى، في الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، اللهم يا من لا تضره الذنوب، ولا تنقصه المغفرة، اغفرلنا مالا يضرك وهب لنا مالا ينقصك.
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وتابع: اللهم اغفرلي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، اللهم إن ذنوبي عظام وهي صغار في جنب عفوك يا كريم، فاغفرهالي يا غفور يا رحيم.