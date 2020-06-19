دعاء مغفرة الذنوب والخطايا | يا من لا تضره الذنوب اغفر لنا ما لا يضرك.. شاهد

دعاء الوضوء يغفر الذنب

يغفر الذنب عنه

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه كان يداوم على الدعاء بإثنتا عشر كلمة عند الوضوء، وحث أتباعه على ترديدها، ففي دعاء الوضوء

ورد عن السلف الصالح –رضوان الله تعالى عنهم- ، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ذكر الله والدعاء في كل وقت وعلى كل حال، منوهًا بأنه كان يدعو عند الوضوء بهذه الكلمات، أي أن

هو

: « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي».