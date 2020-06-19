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ديني

دعاء مغفرة الذنوب والخطايا | يا من لا تضره الذنوب اغفر لنا ما لا يضرك.. شاهد

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:05 ص
دعاء مغفرة الذنوب
دعاء مغفرة الذنوب والخطايا
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محمد شحتة
دعا الشيخ عبد البديع مصطفى، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بدعاء مغفرة الذنوب في فيديو خاص لموقع صدى البلد.

وقال عبد البديع مصطفى، في الدعاء:  اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، اللهم يا من لا تضره الذنوب، ولا تنقصه المغفرة، اغفرلنا مالا يضرك وهب لنا مالا ينقصك.
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وتابع: اللهم اغفرلي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، اللهم إن ذنوبي عظام وهي صغار في جنب عفوك يا كريم، فاغفرهالي يا غفور يا رحيم.

دعاء الوضوء يغفر الذنب
دعاء الوضوء يغفر الذنب عنه قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه كان يداوم على الدعاء بإثنتا عشر كلمة عند الوضوء، وحث أتباعه على ترديدها، ففي دعاء الوضوء ورد عن السلف الصالح –رضوان الله تعالى عنهم- ، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ذكر الله والدعاء في كل وقت وعلى كل حال، منوهًا بأنه كان يدعو عند الوضوء بهذه الكلمات، أي أن دعاء الوضوء هو: « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي».

دعاء الوضوء  يغفر الذنب واستشهد «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما رواه النسائي في سننه الكبرى، أن أبو موسى -رضي الله عنه، قال أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يتوضأ فسمعته يدعو يقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي»، قال: فقلت: يا نبي الله لقد سمعتك تدعو بكذا وكذا، قال: «وهل تركن من شيء».


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