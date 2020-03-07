AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

يستهين به الكثيرون.. الأزهر يحذر من ارتكاب هذا الفعل خصوصا في شهر رجب

السبت 07/مارس/2020 - 06:00 ص
يستهين به الكثيرون..
يستهين به الكثيرون.. الأزهر يحذر من ارتكاب هذا الفعل في رجب
Advertisements
أمل فوزي
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما ورد بالكتاب والسُنة النبوية الشريفة، أنها ذكرت عن شهر رجب الهجري خمس حقائق ومعلومات، منوهًا بأن هناك فعل نهانا عنه الله تعالى في رجب على وجه الخصوص.

وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن شهر رجب هو الشهر السابع من شهور السنة الهجرية ، وأحد الأشهر الحُرم، التي نهى الله تعالى عن الظلم فيها، فقال الله تعالى: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» الآية 36 من سورة التوبة.


وأضاف أنه يطلق عليه رجب «الأصم» و«الفرد»؛ لأنه انفرد عن بقية الأشهر الحُرُم، حيث جاءت متواليات فيما جاء هو منفردًا ، كما يسمى برجب مُضر لأن قبيلة مُضر كانت تعظمه، ويتميز شهر رجب عن باقي الشهور بوقوع معجزة الإسراء والمعراج يوم السابع والعشرين منه على المشهور.

اقرأ أيضًا..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أقل من 48 ساعة وتفتح أبواب السماء.. البحوث الإسلامية: 5 ليال يستجيب الله فيها الدعاء

هل يستجيب الله الدعاء في أول ليلة من شهر رجب؟.. تعرف على حقيقة ذلك

انتبه.. لا يجوز الصلاة على النبي بغير الصيغة الإبراهيمية في هذا الوقت

مفتي الجمهورية السابق يكشف عن 5 حقائق لا يعرفها كثيرون عن رجب

صيام هذا اليوم في شهر رجب يبعدك عن نار جهنم مسيرة 70 سنة.. لا تتركه

صدقة جارية عن المتوفى لا يعرفها الكثيرون.. لا تحرم أبيك الميت من ثوابها

ترشيحاتنا

القوة الضاربة سلاح الأهلي في مواجهة صن داونز ..اعرف التشكيل

أسعار الذهب اليوم السبت 7-3-2020

الزمالك يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي

داليا مصطفى تبكي بعد دخول ابنتها على أبلكيشن للتحدث عن "البوس"

20 صورة من حريق ورش الدرب الأحمر.. التفاصيل الكاملة

الزمالك يعلن عن رجل مباراة الفريق أمام الترجي التونسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 20 إطلالة لـ عبير صبرى

بفستان قصير.. لقاء الخميسي تبهر جمهورها بأنوثتها

شاهد.. تركيا تضرب اليونان بأسلحة كميائية من أجل اللاجئين السوريين