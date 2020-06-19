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رياضة

برشلونة يسعى لتعزيز صدارة الدوري الإسباني على حساب إشبيلية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:55 ص
فريق برشلونة
فريق برشلونة
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محمد السعيد
يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على نظيره إشبيلية، اليوم، الجمعة، في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الإسباني ليونيل ميسي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته جدول ترتيب الدوري الإسباني، وتوسيع فارق النقاط مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

في المقابل يطمح إشبيلية الذي يقدم نتائج جيدة في الليجا هذا الموسم، في انتزاع الثلاث نقاط من برشلونة، للحفاظ على كامل فرصه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم المقبل.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني 64 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد إشبيلية في المركز الثالث بـ 51 نقطة.

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، ريال مايوركا مع ليجانيس وغرناطة مع فياريال.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في الملاعب.
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