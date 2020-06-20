عزل 5 مناطق.. الكويت تسجل 467 إصابة بـ كورونا جديدة والإجمالي 39145 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، السبت، تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأضافت الصحة الكويتية أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا وصل إلى 39145 حالة، وبلغ إبلاغ عدد الوفيات 467 حالة وفاة.





وأكدت السلطات الكويتية أنها مستمرة فى عزل 5 مناطق بالعاصمة الكويت لمنع تفشي كورونا.





وتابعت سلطات الكويت أن السكان الخاضعين للعزل يعيشون في الكويت في ظل ظروف خاصة، مع استمرار العزل التام لخمس مناطق في البلاد.





واختتمت أن العزل التام دفع البعض إلى تغيير نمط حياته، وحرم البعض الآخر من ممارسة أعماله التي تقع خارج مناطق العزل.