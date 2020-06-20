بدون مكياج.. شيرين رضا تتألق في أحدث إطلالاتها

نشرت الفنانة شيرين رضا , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة ظهرت فيها بنظارة وبدون مكياج.
علقت شيرين رضا على الصورة قائلة : اتمنى لكم يوم عظيم.
نالت الصورة إعجاب كثيرين من متابيعها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
ماشاء الله قمر _ من غير مكياح احلى واحلى _ احلى وحدة فى الدينا
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وكان آخر أعمال شيرين رضا فيلم "رأس السنة "، الذى عرض قبل إغلاق دور العرض، وهو العمل الذى يشارك فيه العديد من النجوم.
وشارك فى الفيلم كل من إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وأحمد مالك، وإخراج محمد صقر.