بدون مكياج.. شيرين رضا تتألق في أحدث إطلالاتها

علقت شيرين رضا على الصورة قائلة : اتمنى لكم يوم عظيم.

نالت الصورة إعجاب كثيرين من متابيعها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

ماشاء الله قمر _ من غير مكياح احلى واحلى _ احلى وحدة فى الدينا

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وكان آخر أعمال شيرين رضا فيلم "رأس السنة "، الذى عرض قبل إغلاق دور العرض، وهو العمل الذى يشارك فيه العديد من النجوم.





‏وشارك فى الفيلم كل من إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وأحمد مالك، وإخراج محمد صقر.