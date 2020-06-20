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فن

بدون مكياج.. شيرين رضا تتألق في أحدث إطلالاتها

السبت 20/يونيو/2020 - 06:30 م
شيرين رضا
شيرين رضا
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مريم عزت
نشرت الفنانة شيرين رضا , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة ظهرت فيها بنظارة وبدون مكياج.

علقت شيرين رضا على الصورة قائلة : اتمنى لكم يوم عظيم.

نالت الصورة إعجاب كثيرين من متابيعها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

ماشاء الله قمر _ من غير مكياح احلى واحلى _ احلى وحدة فى الدينا 

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وكان آخر أعمال شيرين رضا فيلم "رأس السنة "، الذى عرض قبل إغلاق دور العرض، وهو العمل الذى يشارك فيه العديد من النجوم.

‏وشارك فى الفيلم كل من إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وأحمد مالك، وإخراج محمد صقر. 

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