AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المغربى: منظومة التأمين الصحى الشامل أهم مشروعات الدولة الـ6 سنوات الماضية

السبت 20/يونيو/2020 - 10:20 م
قطاع التأمين
قطاع التأمين
Advertisements
علياء فوزي

قال محمد المغربى ، الخبير الاقتصادي والتأمينى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اول رئيس للبلاد يطلق منظومة التأمين الصحى الشامل في جميع أنحاء الجمورية للاهتمام  بالفئات الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة موضحا أنه نظام تكافلي اجتماعي تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين.

وأكد "المغربي" لـ"صدى البلد"، أن مشروع  قانون «تنظيم التأمين الموحد» يعد  أحد  أهم المشروعات التى اطلقتها الدولة خلال الستة الماضية حيث  أنه لأول مرة يتوافر  قانون تأمين شامل و تجميع  القوانين المتعلقة بالتأمين  في قانون واحد، في السابق  كان هناك بعض مواد قانونية خاصة بالتأمين، وجدت في قوانين أخرى، فمثلا قانون التأمين الإجباري وجد جزء منه في قانون المرور، كما أنه استحدثت مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسؤولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

اقرأ أيضا:
واضاف المغربى أن القانون يهدف  إلى معالجة  المشاكل والصعوبات فى القوانين المنظمة للتأمين المختلفة وهى أربعة  تشريعات تحكم النشاط التامينى  داخل الدولة وما طرأ على السوق من متغيرات ابتداءً من النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948، ومرورًا بنشاط الصناديق الخاصة السارية منذ عام 1975، وما يتعلق بنصوص قانون الإشراف والرقابة القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط، وأخيرًا ما يتعلق بالتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والذى تتصل أحكامه بشريحة كبيرة من الموطنين.

تابع " أن قانون التأمين الموحد؛  يتضمن العديد من النقاط الهامة لتنشيط القطاع التأمينى كانت من بينها ؛  إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل بها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة. كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى" .

وذكر المغربى ،أن النشاط التأمينى بصورة عامة شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الستة الماضية؛ من بينها تفعيل نشاط التأمين المستدام، من خلال برامج التأمين على المشاريع غير الضارة بالبيئة والعمل على تحقيق  أهداف التنمية المستدامة الـ17 التى  تلقي اهتماما بالغا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية،  وإنشاء  وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين  والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها الى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.

أشار المغربى ، الى التوجه لتطبيق إستراتيجية  الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين التي لم تصل إليهم الخدمات التأمينية والعمل على  إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة.

وأشاد المغربي ، بالإدارة الجيدة للدولة لتداعيات جائحة فيروس كورونا على قطاع التأمين والتى شملت ب تخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهى الصغر بنسبة 50% وغيرها من التيسيرات وآخرها مساهمة شركات التأمين  في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط فى الأزمة الراهنة .
    
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتدابير وإجراءات احترازية.. مجلس النواب يستأنف جلساته اليوم لحسم 11 قانونا جديدا دعما لمواجهة كورونا.. تعديلات الطوارئ الصحية ورفض تسريح العمالة والعلاوات الخمس الأبرز

نداء بالاسم.. البرلمان يصوت على 9 مشروعات قوانين جملة واحدة

موازنة البرلمان تعترض على عدم وجود تعريف للمسجل بمشروع قانون الضريبة الموحد

أهم إجراءات الرقابة المالية لتحقيق الشمول المالى خلال 2019

خيار مطلوب .. بند التأمين الإجباري بين اللاعبين والأندية فى قبضة الخبراء

إيهاب أبو المجد: نعمل علي تجهيز البنية التحتية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.. فيديو

ترشيحاتنا

النجوم والفانز ضرب مستمر.. سليمان عيد يقدم بلاغًاً لمباحث الإنترنت

نتائج وترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت

إبراهيم فايق: استئناف الدوري المصري 25 يوليو مستحيل.. فيديو

ملك البحار.. خبير بيئى.: ظهور حوت الأوركا القاتل في البحر الاحمر ظاهرة طبيعية

الله يا أم الدنيا .. حميد الشاعرى يتغزل فى مصر بعد خطاب السيسى فى المنطقة الغربية العسكرية.. شاهد

خطة إنقاذ ليبيا .. السيسي يحدد شروط تدخل القاهرة فى الأزمة وخطوط مصر الحمراء فى مواجهة مرتزقة أردوغان

AdvertisementS

مشاكل في الرئة ونقص أكسجين.. أزمات صحية تواجه رجاء الجداوي فى عزل ابو خليفة.. تفاصيل

بعد تصريحات السيسي .. تركيا تتراجع: نقدر أهمية ليبيا بالنسبة لـ مصر

العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد فقدانه قرب قاعدة عسكرية قبل يومين

بسبب زيارة عائلية.. مطربة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

بـ لوك غريب.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

متى ستدخل مصر في ليبيا .. السيسي يوضح في 4 نقاط

وزير خارجية أردوغان أدرك أهمية السلام.. أحمد موسى: تركيا استوعبت رسائل الرئيس

الساعة بـ 2000 ريال.. حبس فتاة تستقطب سائحين عرب لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

الأهلي يبلغ حسام عاشور باستبعاده من المباريات وتدريبات الفريق | تفاصيل

نشرة السوشيال ميديا | فتاة ثلاثينية تعرض نفسها للزواج.. زوجة وزير الإعلام: حالتنا الصحية تتحسن

الفيروس وصل للرئتين .. تطورات الحالة الصحية للمطربة رحمة رياض بعد إصابتها بكورونا

كسوف الشمس اليوم .. 5 عبادات فعلها النبي ولا يعرفها الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غني بمضادات الأكسدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الدوم؟

5 عادات تضعف المناعة وتعرضك للإصابة بفيروس كورونا .. احذرها

بملابس رخيصة.. الأمير ويليام يتخلى عن الوقار الملكي ويحتفل مع أولاده بعيد الأب.. صور