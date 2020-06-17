لدعم التأمين الصحي الشامل.. وزير المالية: الشراكة مع البنك الدولي تضمن تمويلاً طويل الأمد للرعاية الصحية

أكد ا لدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، أن هناك شراكة حقيقية من مجموعة البنك الدولي والحكومة؛ لمساندة منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.





جاء ذلك في تصريحات له علي هامش موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم 400 مليون دولار ضمن مشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا لدعم جهود الحكومة المصرية في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ، وتعميمه في المحافظات.





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وأضاف " معيط" أن الاتفاق سيساعد المصريين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية بتكلفة ميسرة ودون معاناة بسبب الأعباء المالية.



