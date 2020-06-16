وزير المالية: أنفقنا 327.4 مليار جنيه علي الدعم بنهاية العام المالي الماضي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مخصصات دعم المواطنين في الموازنة العامة ارتفعت بنهاية العام المالي الماضي إلي 327.3 مليار جنيه مقابل 198.5 مليارا في العام المالي 2015/2015 بمعدل زيادة بلغ 56%.





وأضاف " معيط" ضمن تقرير تحت عنوان «ملحمة قيادة وشعب» عن أداء الوزارة في 6 سنوات سابقة، أن الحكومة نجحت في إعادة هيكلة الدعم ليصل لمستحقيه من خلال تخصيص 82.6 ٪ منه فى موازنة ٢٠١٩/٢٠٢٠ لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقررًا لها ٥٠٪ فى ميزانية ٢٠١٤/٢٠١٥.





اقرأ أيضا:

تفاصيل مستهدفات الموازنة العامة للدولة

صرف 65 % من الدعم التمويني للمواطنين

وأكد أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، عبر نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» أسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

وذكر أنه من خلال التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، تم لأول مرة بنهاية يونيه ٢٠١٩، إغلاق الحسابات الختامية لميزانية العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ المنتهية في نفس يوم نهاية السنة.





وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة فى أول يوليو ٢٠١٩؛ مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالى، وجودة الأداء .





وتمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى ساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.