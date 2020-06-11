صرف 65% من مقررات الدعم التمويني لشهر يونيو حتى الآن

كشف تقرير صادر عن الغرف المركزية بوزارة

والتجارة الداخلية عن انتظام صرف مقررات الدعم لشهر يونيو الجاري بما يقرب من 65%حتى

الآن

، تم صرفها من خلال المنافذ التابعة (البقالة التموينية وجمعيتي والمجمعات الاستهلاكية).