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اقتصاد

صرف 65% من مقررات الدعم التمويني لشهر يونيو حتى الآن

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:59 م
صدى البلد
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محمد صبيح
كشف تقرير صادر عن الغرف المركزية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن انتظام صرف مقررات الدعم لشهر يونيو الجاري  بما يقرب من 65%حتى الآن، تم صرفها من خلال المنافذ التابعة (البقالة التموينية وجمعيتي والمجمعات الاستهلاكية).

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كما تقوم منافذ وزارة التموين، بطرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنيهًا وطرح اللحوم المجمدة بسعر 63 جنيهًا بجانب توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، وكذلك منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة فى الأسواق الأخرى، كما تواصل الوزارة حاليًا ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد شركات المجمعات الاستهلاكية وفرع الشركات التابعة بالسلع التموينية بالمحافظات المختلفة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى قطاع التجارة الداخلية، قد اصدرت توجيها بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال حصول المواطنين على السلع الغذائية من المحلات والمتاجر بالمحافظات المختلفة، حيث يتم تخفيض عدد المستهلكين المتواجدين بالمتاجر إلى 25% فقط من السعة الاستيعابية للمتجر مع طمأنة المواطنين بأن جميع السلع متوفرة بكثرة وبالأسعار والتخفيضات المعلن عنها، وأن هذه الإجراءات لحماية المواطنين من التكدس والزحام خلال شراء السلع والمنتجات مع تخصيص أماكن انتظار خارج المتجر لوقوف المواطنين لحين وقت دخولهم بمسافات متباعدة حتى لا يحدث أى تزاحم خارج المحلات أيضا وأن يكون بها التهوية المناسبة.

كما يتم تخصيص مندوب لتنظيم عملية دخول المواطنين المحلات التجارية حرصا على عدم التزاحم أو تكدس المواطنين، وأن تكون الأولوية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة باعتبارهم أكثر الفئات عرضة للإصابة مع التأكيد على توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية.
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