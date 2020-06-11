التموين: الكمامة شرط دخول السوبر ماركت

انتشار فيروس كورونا أصدر وزير التموين ، قرارًا وزاريًا جديدًا للمحالات التجارية التي تستلزم طبيعة عملها استقبال المواطنين بداخلها، في إطار خطة الدولة الشاملة للحد من مخاطرالمستجد (كوفيد 19)، لحماية المواطنين من مخاطر العدوى خلال التسوق.

الوحدات المحلية نص القرار على قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع، والغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنبيه على جميع المحالات التجارية التي تستلزم طبيعة عملها استقبال المواطنين بداخلها، وعلى سبيل المثال وليس الحصر (السوبر ماركت ـ محلات الحلوانى ـ محلات بيع الملابس ـ محلات بيع الأحذية.. الخ)، اتباع التعليمات التالية:





1. عدم السماح المواطنين (الزبائن) بدخول المتجر أو التسوق بدون ارتداء الكمامة.

2. تدبير الكمامات بمعرفة المتجر لتوزيعها على الزبائن بسعر التكلفة.

3. تدبير القفاز البلاستيك الخفيف بمعرفة المتجر للمواطنين لارتدائه داخل المتجر.





4. توفير المواد المطهرة ليستخدمها الزبائن في مدخل المتجر.

5. التطهير المستمر للمتاجر وكل ما يلامس الزبائن.

6. الالتزام بالمسافات المقررة في التباعد الاجتماعي عند نقاط الدفع (الكاشير).

7. التزام جميع العاملين بالمتاجر بارتداء الكمامات الطبية والقفاز الطبي.

8. الالتزام بالتوجيه الخاص بالحد من عدد الزبائن داخل المتجر بما لا يتجاوز نسبة 25% من السعة الاستيعابية.

9. مراعاة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الزبائن داخل المتجر أو أماكن الانتظار بالخارج.

10. حسن معاملة الزبائن والتأكيد على توفر البضائع وحرص المتجر على حمايتهم من العدوى.