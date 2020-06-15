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أخبار البلد

تعرف على مستهدفات الموازنة العامة للدولة.. انفوجراف

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف ، حول ابرز المستهدفات المالية لمشروع موازنة 2020/ 2021.

وأوضح الانفوجراف ، ان معدل النمو السنوي المستهدف للإيرادات هو 14% لنصل الى 1288.8 مليار حنيه بنسبة “18.8%” من الناتج المحلي الاجمالي .

واشار الى ان النسبة المستهدفة لدين اجهزة الموازنة العرمة للناتج المحلي الاجمالي هو 83% في يونيو 2021 مقارنة بنحو 108% في يونيو 2017 .

واوضح ان تم وضعن 10.6 مليار جنيه كمخصصات للتامين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة وموجهة كورونا .

وتابع الانفوجراف ان تم وضع زيادة 14.1%  في مخصصات البحث العلمي لتبلغ 60.4 مليار حنيه للبحث العلمي . 


ووضعت وزارة المالية العديد من المستهدفات في الموازنة العامة للعام المالي 2020 - 2021، فبجانب معدل النمو السنوي والعمل على خفض العجز الكلي للموازنة، رفعت الوزارة من مخصصات الصحة والبحث العلمي والتأمين الصحي وخطة مواجهة فيروس كورونا
تعرف على مستهدفات الموازنة العامة للدولة.. انفوجراف
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