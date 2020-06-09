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اقتصاد

وزير المالية: الاقتصاد يفقد 130 مليار جنيه بسبب كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:07 م
وزير المالية
وزير المالية
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محمد يحيي
كشفت وزارة المالية، عن خسارة الانتاج المحلي الإجمالي لمصر 130 مليار جنيه قبل نهاية السنة المالية الحالية جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات له؛ إن الإيرادات العامة تراجعت لـ124 مليار جنيه  بسبب تأثيرات فيروس كورونا و تداعياته علي الاقتصاد القومي.

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أضاف " معيط" أن الحكومة خفضت من سقف توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي بنهاية العام المالي الجاري من 6% لتصل لـ4%، نظرا لتأثيرات فيروس كورونا المستجد علي الاقتصاد القومي.

أوضح " معيط" أن الحكومة برغم تلك الأزمة لم تتأخر يوما في دعم القطاعات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا، إذ تم تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير 100 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي و الفئات التي تأثرت بـ"كورونا".

أوضح أن وزارة المالية أنفقت 63 مليار جنيه بنسبة وصلت لـ63% من المحفظة التي اطلقها الرئيس لقطاع الصحة و توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.

أشار " معيط" إلي أنه تم توفير اعتمادات إضافية بـ11 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي و توفير المستلزمات الطبية و الأدوية و صرف المكافآت التشجيعية للأطقم الطبية و العاملين بالحجر الصحي و مستشفيات العزل و المعامل المركزية علي مستوي المحافظات و رجال الاسعاف.
أضاف وزير المالية أنه تم بالفعل توفير 400 مليون جنيه لتعيين 7آلاف معيد ومدرس مساعد بكليت الطب بالجامعات وتكليفهم للعمل بالمستشفيات بالإضافة لتعيين 1200 طبيب ومساعد بالمستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان ضمن الاجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخصيص 2.6 مليار جنيه في صورة بدالات عدوي لأعضاء المهن الطبية بنسبة 75% و رفع مكافآت أطباء الإمتياز بالمستشفيات الجامعية.

أوضح وزير المالية أنه تم دعم القطاع الصناعي بـ16.6 مليار جنيه لمواجهة ذلك الوباء، بالاضافة لتوفير 5 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي والطيران و سداد مستحقات المقاولين والموردين بـ10 مليارات جنيه و تسريع وتيرة صرف مستحقات المصدرين بـ 3 مليارات جنيه.

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