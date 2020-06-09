فترة قاسية جدا.. وزير المالية: سنوفر فرص عمل جديدة لكل من خسر وظيفته بسبب كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، إن الدولة رغم تلك الجائحة وتداعياتها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والمحلي الا انها ستخلق فرص عمل جديدة لكل من تآثر بتلك الجائحة وخسر وظيفته.





وتابع معيط، خلال حوار خاص في برنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، أن المواطن كل ما يحتاجه من الدولة يتم توافره بشكل كبير دون تحمله اي اعباء اضافية، لذلك غير مسموح للمواطن مسآلة الدولة من اين او كيف وفرت الدولة تلك الاحتياجات، وان من الضروري اللجوء الى الاقتراض سواء بالعملة المحلية او الاجنبية.





واوضح ان الدولة عليها دور للحفاظ على أسعار السلع وتثبيتها دون زيادتها لمراعاة ظروف المواطن ومحدودي الدخل، معقبًا: "ديه شغلتي انا في ادارة الازمة".





وقال:"احمدوا ربنا" منوهًا ان تلك الفترة قاسية جدًا على الكل سواء الدولة ومؤسساتها و المواطنين أنفسهم، وهذا لقدرة الدولة على توفير كل الاحتياجات وموازنة الاقتصاد خلال الـ 3 اشهر الماضية.





ونصح بضرورة الالتزام بكل الاجراءات الاحترازية والوقائية للقدرة على التعايش مع الفيروس والفتح التدريجي للمحال والانشطة المختلفة التي اصابها الركود، لافتًا: "ما يقدر على القدرة الا القادر..وحاولوا تساعدونا نعدي تلك الازمة".



