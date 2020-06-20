وقت التكاتف شعبيا.. نبيل الحلفاوي يشيد بكلمة الرئيس السيسي









كلمات الرئيس اليوم وما سبقها من تحركات وتصريحات وبيانات تتسم بطول النفس والاتزان تمهد الأرض سياسيا لتكون كل الخيارات متاحة أمام القيادة والإدارة المصرية.. إنه وقت التكاتف شعبيا ومساندة سياسات وقرارات إدارة لا يمكن أن ينسب إليها اندفاع أو تهور.. حفظ الله مصر من كل شر». وكتب نبيل الحلفاوي ، في تغريدة على تويتر: «









يأتي ذلك بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة على هامش زيارته للمنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت، بحضور قادة الجيش المصري، بعث من خلالها برسائل تتعلق بـ الأمن القومي المصري.



