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فن

وقت التكاتف شعبيا.. نبيل الحلفاوي يشيد بكلمة الرئيس السيسي

السبت 20/يونيو/2020 - 11:52 م
الرئيس السيسي - نبيل
الرئيس السيسي - نبيل الحلفاوي
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سعيد فراج
أشاد الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، بكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش زيارته للمنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت. 


وكتب نبيل الحلفاوي، في تغريدة على تويتر: «كلمات الرئيس اليوم وما سبقها من تحركات وتصريحات وبيانات تتسم بطول النفس والاتزان تمهد الأرض سياسيا لتكون كل الخيارات متاحة أمام القيادة والإدارة المصرية.. إنه وقت التكاتف شعبيا ومساندة سياسات وقرارات إدارة لا يمكن أن ينسب إليها اندفاع أو تهور.. حفظ الله مصر من كل شر». 


يأتي ذلك بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة على هامش زيارته للمنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت، بحضور قادة الجيش المصري، بعث من خلالها برسائل تتعلق بـ الأمن القومي المصري.

وجاءت أبرزها كالتالي:

الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد

الجيش المصرى يحمي ولا يهدد

الجيش قادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن

 ما شاهدته اليوم من جاهزية واستعداد عالى للقتال يعد فخرًا لما وصلت إليه قواتنا المسلحة.

الجاهزية والاستعداد القتالى للقوات صار أمرا ضروريا وحتميًا في ظل حالة عدم الاستقرار والاضطراب التي تسود منطقتنا.

سعت مصر للتحذير من مخاطر الأزمة الليبية وتهديدات تصاعدها.

مصر دعت منذ البداية إلى حل يضمن سلامة الدولة الليبية واستعادة أركانها.

أي تدخل مباشر من الدولة المصرية لحماية حدودها الغربية باتت تتوفر له الشرعية الدولية.

يجب سحب كافة القوات الأجنبية من ليبيا .

قوى خارجية تدعم الميليشيات الارهابية في ليبيا .

لن يدافع عن ليبيا الا اهل ليبيا.. ولا نريد سوى ليبيا المستقرة والتنمية والسلام.

نحن مستعدون لتدريب أبناء القبائل الليبية لتطهير ليبيا من المليشيات.

لن نكون غزاة .. وليس لنا أطماع في ليبيا.

تجاوز "سرت" و"الجفرة" خط أحمر لمصر.

كما وجه الرئيس السيسى رسائل الرئيس السيسي للشعب الإثيوبي 

نقــدر قضيـــة التنميــــة في إثيــــــوبيا ولكن قدروا الحياة في #مصر.

نحتاج التحرك بقوة للتوصل إلى اتفاق يبرز إمكانياتنا كدول عاقلة ورشيدة.

متمسكون بمسار المفاوضات في سد النهضة.
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