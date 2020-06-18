شكرا لمن حافظ على كرامة مصر وهيبتها.. نبيل الحلفاوي يعلق على عودة المصريين المحتجزين في ليبيا

حرص الفنان نبيل الحلفاوي على التعليق على عودة المصريين المحتجزين في ليبيا، وذلك من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "تويتر".









وقال نبيل الحلفاوي، في تغريدة له: " حمد لله على سلامة العائدين من ليبيا.. كل التحية والشكر لمن شاركوا بجهدهم وكفاءتهم في الحفاظ على كرامة مصر وهيبتها".









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وأضاف: "كل الفخر بمن كانوا السند الرادع الذي جعل الخيار الأول (الحل الدبلوماسي) ممكنا.. عسى أن يقتدي بهم غيرهم.. (الطيب أحسن)".









يذكر أن الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، علق على خبر إصابة زينة خالد الغندور بفيروس كورونا، قائلًا: "استطاعت توحيد جماهير الأهلي والزمالك".





ونشر نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على "تويتر"، صورة الطفلة زينة وعلق: "‏ومن جديد يكشف هذا الشعب الطيب عن معدنه الأصيل. زينة الغندور.. نقطة ضوء وحدت جماهير الأهلي والزمالك".



