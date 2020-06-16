خفف عضلاتك.. نبيل الحلفاوي لـ محمد رمضان بعد إعلانه تجسيد أحمد زكي

وجه أحد متابعى الفنان نبيل الحلفاوى سؤالًا له عبر "تويتر"، حيث قال: "من أحق بدور أحمد زكي يا قبطان عمرو سعد ولا محمد رمضان".
ورد الفنان نبيل الحلفاوي على السؤال قائلًا: "طبعا من حيث الشكل رمضان أقرب وإن كان سيلزمه تخفيف بنائه العضلي".
وتابع: "من حيث الشخصية، أنا عرفت أحمد عن قرب وأغلبكم تابع لقاءات معه وربما على علم بأبرز معالم سيرته الشخصية".
وأضاف "الحلفاوي"، في رده، بقوله "طبعًا من حيث الشكل رمضان أقرب وإن كان سيلزمه تخفيف بنائه العضلي".
واستطرد: "أما عن موهبته التي في رأيي لم يظهر من تجاوزها حتى الآن فهي خارج السؤال".
وكان الفنان محمد رمضان أعلن مؤخرًا عبر حسابه على "إنستجرام" تجسّيده لقصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل بعنوان "الإمبراطور" لتقديمه في رمضان المقبل.
طبعا من حيث الشكل رمضان أقرب وإن كان سيلزمه تخفيف بنائه العضلي.— نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) June 15, 2020
من حيث الشخصية..أنا عرفت أحمد عن قرب وأغلبكم تابع لقاءات معه وربما على علم بأبرز معالم سيرته الشخصية. أظنه أقرب إلى جموح رمضان من رصانة عمروسعد.
أما عن موهبته التي في رأيي لم يظهر من تجاوزها حتى الآن فهي خارج السؤال. https://t.co/CNArjaJ0OC