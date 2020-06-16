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فن

خفف عضلاتك.. نبيل الحلفاوي لـ محمد رمضان بعد إعلانه تجسيد أحمد زكي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:29 م
نبيل الحلفاوي و محمد
نبيل الحلفاوي و محمد رمضان
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محمد بدران
 وجه أحد متابعى الفنان نبيل الحلفاوى سؤالًا له عبر "تويتر"، حيث قال: "‏‎من أحق بدور أحمد زكي يا قبطان عمرو سعد ولا محمد رمضان".


ورد الفنان نبيل الحلفاوي على السؤال قائلًا: "‏طبعا من حيث الشكل رمضان أقرب وإن كان سيلزمه تخفيف بنائه العضلي".


وتابع: "من حيث الشخصية، أنا عرفت أحمد عن قرب وأغلبكم تابع لقاءات معه وربما على علم بأبرز معالم سيرته الشخصية".


وأضاف "الحلفاوي"، في رده، بقوله "طبعًا من حيث الشكل رمضان أقرب وإن كان سيلزمه تخفيف بنائه العضلي".


واستطرد: "أما عن موهبته التي في رأيي لم يظهر من تجاوزها حتى الآن فهي خارج السؤال".


وكان الفنان محمد رمضان أعلن مؤخرًا عبر حسابه على "إنستجرام" تجسّيده لقصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل بعنوان "الإمبراطور" لتقديمه في رمضان المقبل.

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