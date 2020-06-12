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فن

نبيل الحلفاوي: زينة خالد الغندور وحدت جماهير القطبين

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:45 م
نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى
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محمد بدران
علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، على خبر إصابة زينة خالد الغندور بفيروس كورونا، قائلًا "استطاعت توحيد جماهير الأهلي والزمالك. 

ونشر نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على "تويتر"، صورة الطفلة زينة وعلق: "‏ومن جديد يكشف هذا الشعب الطيب عن معدنه الأصيل. زينة الغندور.. نقطة ضوء وحدت جماهير الأهلي والزمالك"


وتابع "لو للحظات ترتاح فيها القلوب من الصدامات.. شفاها الله وعافاها ودفع عن عباده هذا الوباء والابتلاء".

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي، مسلسل "أمر واقع" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة كريم فهمي، نجلاء بدر، ومن إخراج محمد أسامة.
نبيل الحلفاوي: زينة خالد الغندور وحدت جماهير القطبين
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