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فن

‏ربنا يشفيها.. نبيل الحلفاوي يساند خالد الغندور بعد إصابة ابنته بـ كورونا ..شاهد

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:52 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم

ساند الفنان نبيل الحلفاوي، الكابتن خالد الغندور نجم الزمالك السابق بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد.


وغرد نبيل الحلفاوي، عبر "تويتر"، "‏ربنا يشفيها ويشفي كل مريض.. ويرفع عنا هذا البلاء". 

وأعلن الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، إصابة ابنته بـ فيروس كورونا.

ونشر خالد الغندور يوم الأحد الماضي، نتيجة تحليل فيروس كورونا الخاص به، بعد أن أجراه للاطمئنان إلى حالته الصحية.


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وأجرى خالد الغندور، تحاليل pcr التي توضح الإصابة بـ فيروس كورونا، حتى إن لم تظهر عليهم الأعراض.


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