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فن

في ذكرى وفاة عاصي الرحباني.. تعرف على سبب خلافه مع فيروز بسبب أغنية سألوني الناس

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:12 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

تحل اليوم ذكرى رحيل عاصي الرحباني الذي غيبه الموت 21 من يونيو عام 1986، وهو زوج السيدة فيروز، التى بكت بشدة في أول حفل لها بعد وفاته حينما غنت المقطع الأول من أغنيتها الشهيرة "سألوني الناس"، الذي تقول فيه "لأول مرة ما بنكون سوا".


سألوني الناس أغنية صنعت خصيصا لعاصي الرحباني، ففي عام 1972 أصيب عاصي بنزيف في المخ وتدهورت حالته بشكل أدي إلي دخوله المستشفي، وفي تلك الأثناء كانت فيروز تقوم بدور في مسرحية (المحطة ) للأخوين الرحباني.


وحرص شقيقه منصور الرحباني أن يقوم بكتابة كلمات أغنية تعبر فيها فيروز عن حزنها لغياب زوجها وتم الاتفاق علي أن تقدم هذه الأغنية ضمن أحداث المسرحية ويقوم زياد نجل المطربة فيروز الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 17 عاما بتلحينها.


ولكن بعد شفاء عاصي وعودته للعمل انزعج من الأغنية لشعوره بأنهم تاجروا بمرضه وقرر إلغاءها من المسرحية، لكنه عدل عن قراره لرؤيته النجاح الكبير الذي حققته الأغنية ضمن العرض المسرحي.

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