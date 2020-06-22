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أخبار العالم

أعلى معدل وفيات يومي.. إصابات كورونا في الهند تقترب من نصف مليون حالة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:42 ص
إصابات الهند تقترب
إصابات الهند تقترب من نصف مليون حالة
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دعاء أبوهشيمة
سجلت الهند، اليوم الاثنين، أعلى  معدل وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة؛ بالإضافة إلى ما يقرب من 15 ألف إصابة جديدة.

فقد أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم، تسجيل 455 حالة وفاة بمرض كورفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، خلال اليوم الماضي.

وذكرت الصحة الهندية أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 13699 حالة وفاة منذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا في البلاد،  بينما بلغ عدد الحالات المتعافية 237196 حالة.

كما سجلت السلطات الصحية في البلاد 14821 إصابة جديدة بالفيروس، ليقترب إجمالي عدد الإصابات من نصف مليون إصابة؛ حيث بلغ 425282 إصابة.

وبهذا تصبح الهند الدولة الرابعة في العالم من حيث عدد الإصابات، والثامنة عالميّا من حيث عدد الوفيات.

ووفق أحدث إحصائية، فقد تجاوز الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم حاجز الـ 9 ملايين إصابة.

كما سجلت الوفيات في العالم بسبب كرورنا أكثر من 470 ألف حالة وفاة. 
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