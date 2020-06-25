المصرى للتأمين يدشن لجنة جديدة لتعويضات التأمين

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، على تدشين لجنة فنية جديدة لتعويضات التأمين ليرتفع عددها إلى 11 لجنة، منهم 8 لجان متخصصة في تأمينات الممتلكات ولجنتين في تأمينات الأشخاص، إضافة إلى الموافقة على التعاون مع واحدة من كبري شركات إعادة التأمين حول العالم في مجالات التأمينات الزراعية وتأمينات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال اجتماعه الاخير أون لاين لمراجعة خطة عمله وموازنته للعام 2020/2021 لإقرارها، ورفعها الى الجمعية العامة للاعتماد و مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى المتعلقة باللجان الفنية والشئون الإدارية الداخلية بالاتحاد المصري للتأمين.
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وافق المجلس على التعاون مع واحدة من كبري المنظمات الدولية الرائدة في برامج التأمين متناهي الصغر حول العالم، وهي شبكة التأمين متناهي الصغر، وانضمام الاتحاد لعضوية هذه المنظمة، بهدف وضع سوق التأمين متناهي الصغر المصري على الخريطة الدولية والتقارير الدولية الخاصة بالتأمين متناهي الصغر، عىلاوة على الموافقة على التقرير السنوي للاتحاد عن العام المنتهي في 2019.
وشملت القرارات التي وافق عليها مجلس الاتحاد المصري للتأمين، عقد مؤتمر التأمين الطبي السادس خلال شهر سبتمبر المقبل بالقاهرة تحت عنوان "صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل" مصر كنموذج"، حيث سيتم تنظيمه بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية.
ويعد هذا المؤتمر هو الوحيد المتخصص فى التأمين الطبى على مستوى العالم العربى والمعتمد رسميًا فى الأجندة الثقافية للإتحاد العربى للتأمين، وتم عقد 5 ملتقيات حتى الآن بدًا من أكتوبر 2010 حتى يناير 2018.
جاء ذلك خلال اجتماعه الاخير أون لاين لمراجعة خطة عمله وموازنته للعام 2020/2021 لإقرارها، ورفعها الى الجمعية العامة للاعتماد و مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى المتعلقة باللجان الفنية والشئون الإدارية الداخلية بالاتحاد المصري للتأمين.
أقرا ايضا...لتقييم المخاطر.. الاتحاد المصري للتأمين: اختبارات الإجهاد المالي أداة ضرورية لإدارة التأمين
وافق المجلس على التعاون مع واحدة من كبري المنظمات الدولية الرائدة في برامج التأمين متناهي الصغر حول العالم، وهي شبكة التأمين متناهي الصغر، وانضمام الاتحاد لعضوية هذه المنظمة، بهدف وضع سوق التأمين متناهي الصغر المصري على الخريطة الدولية والتقارير الدولية الخاصة بالتأمين متناهي الصغر، عىلاوة على الموافقة على التقرير السنوي للاتحاد عن العام المنتهي في 2019.
وشملت القرارات التي وافق عليها مجلس الاتحاد المصري للتأمين، عقد مؤتمر التأمين الطبي السادس خلال شهر سبتمبر المقبل بالقاهرة تحت عنوان "صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل" مصر كنموذج"، حيث سيتم تنظيمه بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية.
ويعد هذا المؤتمر هو الوحيد المتخصص فى التأمين الطبى على مستوى العالم العربى والمعتمد رسميًا فى الأجندة الثقافية للإتحاد العربى للتأمين، وتم عقد 5 ملتقيات حتى الآن بدًا من أكتوبر 2010 حتى يناير 2018.