AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المصرى للتأمين: 26.7% ارتفاعا لمؤشر مراجعة المخاطر العالمية خلال أبريل 2020

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:06 ص
الاتحاد المصرى للتامين
الاتحاد المصرى للتامين
Advertisements
علياء فوزى
كشف الاتحاد المصرى للتامين عن حدوث تغير كبير في العديد من المخاطر الاقتصادية والسياسية والأمنية في العديد من البلدان في أبريل 2020، حيث سجل مؤشر مراجعة المخاطر العالمية (WRR) World Risk Review على قياس 197 دولة ارتفاعًا للمخاطر من 26.7٪ من تقييمات WRR في أبريل 2020، مقارنة بـ 10.2٪ في نفس الشهر من عام 2019.


وقال الاتحاد، عبر نشرته الأسبوعية، إن الهيئة العامة للرقابة المالية بصفتها الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بالدولة طالبت الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بوضع خطط لاستمرارية الأعمال في ظل افتراض سيناريوهات مختلفة لاستمرار الأزمة انتشار كوفيد 19 المستجد المعروف بكورونا فيروس، وضمان استمرار قيام القطاع المالي غير المصرفي بدوره المنوط به في ظل الأزمة الحالية، أو ما يسمى اختبار الإجهاد المالي Stress Test.

اقرأ أيضا...المصرى للتأمين: الشركات لديها وقت للاستعداد لتطبيق معيار المحاسبة المستحدث


و تابع "يجب أن يتلقى الرقيب نتائج اختبارات الإجهاد الأكثر أهمية والافتراضات الحرجة التي تقوم عليها، وأن يكون لديه إمكانية الوصول إلى نتائج جميع الاختبارات".


وأوضح الاتحاد ، أن الرقيب من وقت لآخر قد يحتاج بعض الاختبارات المعيارية (الموحدة) من أجل الحصول على قدر من الاتساق ولأغراض المراقبة الأساسية ومع ذلك، لا يجب أن تمنع هذه الاختبارات شركة التأمين من إجراء مراجعة شاملة خاصة بها للمخاطر المتأصلة في أعمالها، ولا أن تثنى شركة التأمين عن اعتماد نهج فعال وشامل ومبني على إدارة المخاطر لإدارة الأعمال.

وحدد الاتحاد ، الاعتبارات المختلفة لدى شركة التأمين طبيعة ومدى الاختبارات المطلوبة و التى تشمل: موقف الملاءة المالية، فروع التأمين وطرق البيع، المركز الحالي داخل السوق المركز الحالي داخل المجموعة، سياسة الاستثمار، خطة الأعمال والظروف الاقتصادية العامة.

و ذكر الاتحاد ،أنه يجب على شركة التأمين ذات الملاءة المالية المنخفضة إجراء اختبارات إجهاد أكثر شمولًا أو تواترًا وينبغى على شركة التأمين داخل مجموعة شركات أكبر أن تختبر تأثيرات التغييرات المحتملة التي تؤدي إلى فرض قيود على الوصول إلى رأس مال إضافي.


وأشار الاتحاد  إلى أنه من المناسب عادةً إجراء اختبار الإجهاد سنويًا على الأقل، إلا أن اختبار الإجهاد الأقل تكرارًا قد يكون مناسبًا لشركة التأمين ذات المخاطر المنخفضة مضيفا قد يكون اختبار الإجهاد الأكثر تكرارًا أكثر ملاءمة لشركات التأمين ذات المخاطر العالية، أو عندما تتغير ظروف السوق بسرعة وقد يحتاج الرقيب إلى اختبار إجهاد أكثر تكرارًا، على سبيل المثال، كل ثلاثة أشهر، إما كممارسة عامة أو استجابة للظروف الخاصة للسوق أو شركة التأمين، وبالنسبة لاختبار الإجهاد غير السنوي هذا، قد تطلب السلطة الرقابية تفاصيل أقل مما هو عليه الحال بالنسبة لاختبار الإجهاد السنوي.

وأضاف الاتحاد، أن اختبارات الإجهاد تدرس النتائج والأثر الذي ستحدثه عمليات السوق المختلفة على خطط الأعمال والمخاطر الاستراتيجية ومتطلبات التشغيل المستقبلية ويجب أن تكون الفترة التي تتوقع الإدارة فيها الاحتفاظ باستثمار لهدف معين طويلة بما يكفي لكي تكون آثار الإجهاد واضحة تمامًا، لكي تعمل الإدارة ولتظهر النتائج وبالنسبة لبعض المخاطر، قد يتطلب هذا اختبارًا للإجهاد على مدار دورة اقتصادية كاملة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصرى للتأمين: شركات التأمين ستواصل امتصاص الصدمات الاقتصادية والاجتماعية

لمواجهة تداعيات كورونا.. خبير اقتصادى يقترح منتجات تأمينية تلائم الظروف الحالية

الرقابة المالية تنفذ اختبارات قياس تحمل القطاع المالي غير المصرفي لأثار كورونا

لأول مرة في مصر.. الرقابة المالية: اختبارات على تحمل القطاع المالي غير المصرفي للمتغيرات الناتجة عن كورونا

بسبب كورونا.. توقعات بانخفاض الأرباح المستهدفة لقطاع إعادة التأمين العالمى خلال 2020

ترشيحاتنا

سبب نزول سورة الفتح.. لا يعرفه الكثيرون

شقيق ياسمين عبدالعزيز يعتذر لزملائه: اعذرونى محدش عارف المشاكل اللى أنا فيها

مرتضى منصور: مفاجأة سارة لجماهير الزمالك خلال 48 ساعة

مرتضى منصور: شوبير يريد استئناف الدوري عشان الخطيب يفرح ببطولة هذا الموسم

لمواجهة كورونا.. رسالة شديدة اللهجة من وزير الصحة السعودي للمواطنين والمقيمين

الأزهر يحدد وقت صلاة كسوف الشمس وانتهائها

AdvertisementS

مشاكل في الرئة ونقص أكسجين.. أزمات صحية تواجه رجاء الجداوي فى عزل ابو خليفة.. تفاصيل

بعد تصريحات السيسي .. تركيا تتراجع: نقدر أهمية ليبيا بالنسبة لـ مصر

الجيش الليبي: مصر الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا وليس الإخوان وتركيا

بـ لوك غريب.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

بسبب زيارة عائلية.. مطربة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

وزير خارجية أردوغان أدرك أهمية السلام.. أحمد موسى: تركيا استوعبت رسائل الرئيس

الساعة بـ 2000 ريال.. حبس فتاة تستقطب سائحين عرب لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

نشرة السوشيال ميديا | فتاة ثلاثينية تعرض نفسها للزواج.. زوجة وزير الإعلام: حالتنا الصحية تتحسن

في ذكرى وفاة سعاد حسني .. تعرف على سبب عدم إعلان عبد الحليم حافظ زواجه منها

كسوف الشمس اليوم .. 5 عبادات فعلها النبي ولا يعرفها الكثيرون

5 عادات تضعف المناعة وتعرضك للإصابة بفيروس كورونا .. احذرها

الفيروس وصل للرئتين .. تطورات الحالة الصحية للمطربة رحمة رياض بعد إصابتها بكورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدوتة معكوسة .. فيلم يجسد صراع الأميرة ديانا ويضع نجمة Twilight أمام المدفع

غني بمضادات الأكسدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الدوم؟

5 عادات تضعف المناعة وتعرضك للإصابة بفيروس كورونا .. احذرها