جنرال إسرائيلي سابق يتوقع انهيار دولة الاحتلال قبل بلوغها المائة عام
تفاصيل مفاوضات غزل المحلة لضم كهربا في الميركاتو الشتوي
وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية بمناسبة شهر رمضان
الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال
الرئيس الصومالي: نثمّن دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا وتعزيز الأمن بالمنطقة
لغز يوسف بلعمري في الأهلي.. موهبة مغربية حبيسة الدكة تفتح النار على ييس توروب ومصدر يكشف موعد الظهور الأول
معاش بدون وظيفة.. ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال
الرقابة المالية ترفع التغطية التأمينية لـ طلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه
بنك الجلد| كيف ينقذ المقترح البرلماني مصابي الحروق الواسعة؟.. أستاذ جراحة تجميل يوضح
كنز مخفي.. هل يوجد خزان مائي هائل في أعماق الكوكب؟ إيه الحكاية
وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية
صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يطلق الدورة الثانية من مبادرة PROTECT

نهلة الشربيني

أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الدورة الثانية من مبادرة "Protect"  لدعم حقوق الملكية الفكرية، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بالشراكة مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، وبنك المعرفة المصري، وشركة Clarivate  العالمية؛ بهدف تعزيز منظومة حماية الابتكار، وتوفير بيئة آمنة وحاضنة للأفكار الخلاقة والإبداعات الوطنية.

ومن جانبه، أوضح د.تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن هذه المبادرة تستهدف دعم المخترعين والباحثين ورواد الأعمال ممن يمتلكون فكرة مبتكرة، أو اختراعًا جديدًا، أو علامة تجارية مميزة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وإيمان الصندوق بأن الابتكار هو قاطرة التنمية، وأن حماية حقوق الملكية الفكرية تمثل الركيزة الأساسية لاستدامة النجاح والإبداع، مشيرًا إلى أن مبادرة "Protect" تمثل درعًا واقيًا للأفكار والابتكارات الوطنية، وتسهم في تعزيز تقدم مصر في مؤشرات الابتكار العالمية، فضلا عن ضمان تعظيم الاستفادة من المجهودات الإبداعية، وتحويلها إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

ومن جانبها، أضافت د.شموس إبراهيم مدير المبادرة بالصندوق أن مبادرة " Protect" تقدم حزمة متكاملة من الخدمات التي تهدف إلى حماية الأفكار وتنمية الابتكارات، وتشمل:

•    الدعم القانوني المتخصص: تقديم استشارات قانونية مجانية وشاملة، تشمل التوجيه الكامل حول آليات تسجيل براءات الاختراع، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإجراءات حماية العلامات التجارية، والنماذج الصناعية.
•    تغطية تكاليف الصياغة والتسجيل: توفير دعم كامل لتغطية مصاريف صياغة براءات الاختراع ورسوم تسجيل حقوق الملكية الفكرية على المستوى المحلي، وفقًا للشروط والمعايير المعتمدة.
•    تغطية تكاليف التسجيل الدولي: تقديم دعم كامل لتغطية رسوم التسجيل الدولي PCT؛ لضمان حماية الابتكارات والأفكار على المستوى العالمي.
•    ورش عمل تدريبية مكثفة: تنظيم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية، وتوضيح أساليب حمايتها واستثمارها وتسويقها بفعالية.
•    الربط بالخبراء والمستثمرين: إتاحة فرص للتواصل مع شبكة واسعة من الخبراء والمستشارين والمستثمرين، لدعم الابتكارات الواعدة وتطويرها نحو مشروعات قابلة للتنفيذ.

ويستمر التقديم حتى يوم 4 أبريل 2026، ولمعرفة كافة التفاصيل والانضمام للدورة الثانية لمبادرة "Protect"، يمكنكم زيارة الرابط التالي:

http://submission.isf.gov.eg/

أو من خلال مسح الباركود.


 

