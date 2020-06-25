المصرى للتأمين: الوصول لمن لا تصل إليهم الخدمات التأمينية أبرز محاور استراتيجية الاتحاد

كشف علاء الزهيري، رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصرى للتأمين عن استراتيجية الاتحاد خلال الفترة المقبلة والتى تضمنت 5 محاور وفى مقدمتها تطوير لجان الاتحاد الفنية، وتقديم الأدوات والاليات والبيانات لها لتحقيق استراتيجيات الاتحاد، منوها الى التركيز على لجان التأمين متناهي الصغر والتأمينات الزراعية بهدف الوصول الى الشرائح التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية، سواء من العملاء محدودي الدخل أو العمالة غير الرسمية أوقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ان يتم ذلك من خلال التعاون مع كل لجان الاتحاد، واستحداث لجان فنية جديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين من خلال أحد تطبيقات اجتماعات الاون لاين، لمراجعة خطة العمل والموازنة التقديرية للعام 2020/2021 لإقرارها ورفعها الى الجمعية العامة للاعتماد.
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وذكر الزهيرى أن المحور الثاني، يتضمن ابرام وتفعيل بروتوكولات التعاون والشراكات على المستوي المحلي والإقليمي، حيث سيعمل الاتحاد لهدف الوصول الي الفئات التي لا تصل اليهم الخدمات التأمينية على ابرام البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع الاتحادات والمنظمات والهيئات والجهات الحكومية المنظمة أو المسئولة عن الفئات المستهدفة بخطة عمل الاتحاد، سواء كان ذلك على المستوي المحلي او الإقليمي.
وسيعمل الاتحاد على تفعيل أكبر للبروتوكولات الحالية الموقعة مع اتحادات التأمين وإعادة التأمين على المستوي الإقليمي، حيث تم ترشيح ممثلين من مجلس إدارة الاتحاد وتوزيع مهام تفعيل بروتوكولات التعاون مع هذه الاتحادات على سيادتهم.
يشار الى أن الاتحاد المصري للتأمين وقع بروتوكولات تعاون مع كل من جمعية الامارات للتأمين، والجامعة التونسية لشركات التأمين، والجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وشركة التأمين الوطنية – بغداد.
واعلن الزهيري أن المحور الثالث يركز على الانتقال الى بيئة عمل مستدامة وتطبيق مبادئ التأمين المستدام على صناعة التأمين المصرية، حيث سيركز الاتحاد عى تفعيل دور لجنة التأمين المستدام بالتعاون بين اللجان الفنية الأخرى بالاتحاد لتطبيق مبادئ التأمين المستدام على فروع التأمين المختلفة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مع نقل بيئة العمل بالاتحاد المصري للتأمين الى بيئة عمل مستدامة.
وتابع "شملت المحاور التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، عبر التركيز على إعداد استراتيجية للإصدار الإلكتروني لسوق التأمين المصري، من خلال كل اللجان الفنية بالاتحاد، وتقديم حلول مبتكرة للتوزيع والتحصيل وسداد التعويضات الكترونيًا عبر التطبيقات المختلفة، بهدف تطوير السوق ومساعدته على التحول الرقمي والوصول لعملاء جدد".
وأضاف الزهيرى: يستهدف المحور الخامس تنمية رأس المال البشري بالاتحاد المصري للتأمين وثقل الخبرات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين من خلال أحد تطبيقات اجتماعات الاون لاين، لمراجعة خطة العمل والموازنة التقديرية للعام 2020/2021 لإقرارها ورفعها الى الجمعية العامة للاعتماد.
أقرا ايضا..بدعم الرقابة المالية.. الزهيرى: صناعة التأمين المصرية تطورت خلال الثلاث سنوات الماضية
وذكر الزهيرى أن المحور الثاني، يتضمن ابرام وتفعيل بروتوكولات التعاون والشراكات على المستوي المحلي والإقليمي، حيث سيعمل الاتحاد لهدف الوصول الي الفئات التي لا تصل اليهم الخدمات التأمينية على ابرام البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع الاتحادات والمنظمات والهيئات والجهات الحكومية المنظمة أو المسئولة عن الفئات المستهدفة بخطة عمل الاتحاد، سواء كان ذلك على المستوي المحلي او الإقليمي.
وسيعمل الاتحاد على تفعيل أكبر للبروتوكولات الحالية الموقعة مع اتحادات التأمين وإعادة التأمين على المستوي الإقليمي، حيث تم ترشيح ممثلين من مجلس إدارة الاتحاد وتوزيع مهام تفعيل بروتوكولات التعاون مع هذه الاتحادات على سيادتهم.
يشار الى أن الاتحاد المصري للتأمين وقع بروتوكولات تعاون مع كل من جمعية الامارات للتأمين، والجامعة التونسية لشركات التأمين، والجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وشركة التأمين الوطنية – بغداد.
واعلن الزهيري أن المحور الثالث يركز على الانتقال الى بيئة عمل مستدامة وتطبيق مبادئ التأمين المستدام على صناعة التأمين المصرية، حيث سيركز الاتحاد عى تفعيل دور لجنة التأمين المستدام بالتعاون بين اللجان الفنية الأخرى بالاتحاد لتطبيق مبادئ التأمين المستدام على فروع التأمين المختلفة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مع نقل بيئة العمل بالاتحاد المصري للتأمين الى بيئة عمل مستدامة.
وتابع "شملت المحاور التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، عبر التركيز على إعداد استراتيجية للإصدار الإلكتروني لسوق التأمين المصري، من خلال كل اللجان الفنية بالاتحاد، وتقديم حلول مبتكرة للتوزيع والتحصيل وسداد التعويضات الكترونيًا عبر التطبيقات المختلفة، بهدف تطوير السوق ومساعدته على التحول الرقمي والوصول لعملاء جدد".
وأضاف الزهيرى: يستهدف المحور الخامس تنمية رأس المال البشري بالاتحاد المصري للتأمين وثقل الخبرات.