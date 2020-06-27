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توك شو

عمل فني جديد.. منة عرفة تكشف عن مسلسلها القادم

السبت 27/يونيو/2020 - 06:51 م
منة عرفة
منة عرفة
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نورهان رأفت
أعلنت الفنانة منة عرفة، عن تقديم عمل فني جديد، لافتة إلى أنها تنتظر إكتمال سيناريو المسلسل، والورق، مشيرة إلى أنه نظرا لعدم أكتماله فلا صلاحية لها لأن تكشف تفاصيل أكثر عنه.

وأضافت الفنانة منة عرفة، خلال حوارها لـ برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية سي بي سي ، أنها تقوم ببروفات حالية لمسلسل ، مكون من موسم واحد وعدد حلقاته 45 حلقة، لافتة إلى أنه سيتم تصويره خلال الأيام المقبلة.

وأشارت "عرفة" إلى أن هناك الكثير من الأعمال السينمائية المعروضة عليها، ولكنها ترغب في التأني في اختيار دور جيد، نظرا لأبتعادها عن السينما لفترة طويلة.
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