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محافظات

محافظ أسوان يقرر إنشاء الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:17 ص
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
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أ ش أ
أصدر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قرارًا بإنشاء الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة، مؤكدًا أن ذلك يأتي فى إطار تحقيق رؤية الدولة 2030 فيما يخص التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتوفير آفاق جديدة للخدمات الجماهيرية وميكنة العمل داخل جميع الدواوين والوحدات المحلية والمديريات الخدمية بالمحافظة.

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن الإدارة الجديدة تشمل إدارات البنية التحتية، والإحصاء والنشر الإلكتروني، بجانب إدارة المعلومات وتطوير النظم حيث سيتم دمج كافة الإدارات الخدمية والتي لها نفس طبيعة العمل داخل الديوان العام والوحدات المحلية والعاملين بها داخل هيكل الإدارة الجديدة وفروعها بالوحدات، مع إستثناء الإدارات أو الوحدات التى لها لائحة داخلية تنظم العمل بها أو لها طبيعة عمل خاصة.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه بالتنسيق مع وزارة الإتصالات سوف يتم اختبارات وفرز الترشيحات للعاملين بالإدارة الجديدة من الديوان العام والوحدات المحلية والمديريات الخدمية نقلًا أو ندبًا.

ولفت إلى أن ذلك يتوازى مع الجهود المبذولة للتوسع فى تنفيذ مشروع التحول الرقمى حيث تم زيادة عدد المراكز التكنولوجية بالمحافظة من 5 إلى 10 مراكز تكنولوجية تعمل على تفعيل نظام الشباك الواحد مما يساهم فى سرعة الأداء وتحسين مستوى جودة الخدمات ، بجانب زيادة الثقة والشفافية فى المعاملات من خلال فصل متلقى الخدمة عن منفذها.

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