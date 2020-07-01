استغاثة لـ مجلس الوزراء.. شاب يحتاج زراعة كلى ليصرف على أسرته.. شاهد

طالبت زوجة المواطن ممدوح أمين رمضان، المقيم فى قرية غرابة مركز ابو دهب محافظة سوهاج، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بزراعة كلى لزوجها .

تقول فى رسالتها : زوجى يغسل كلى منذ 6 سنوات , وهو يبلغ من العمر 30 عاما غير قادر على العمل , لدينا 3 اطفال اكبرهم 4 سنين , والده هو الذى كان يلبي احتياجاتهم ولكن الان يمكث دون عمل , وتصرف فى الشهر 1200 جنيه وليس هناك مصدر دخل " .





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وتطلب من المسؤلين سرعة الرد عليها؛ رأفة بحالة الاسرة.





وللتواصل مع الحالة: 01289314229





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



