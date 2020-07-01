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بين الناس

استغاثة لـ مجلس الوزراء.. شاب يحتاج زراعة كلى ليصرف على أسرته.. شاهد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:26 ص
صدى البلد
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مريم عزت
طالبت زوجة المواطن ممدوح أمين رمضان، المقيم فى قرية غرابة مركز ابو دهب محافظة سوهاج، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بزراعة كلى لزوجها .
تقول فى رسالتها : زوجى يغسل كلى منذ 6 سنوات , وهو يبلغ من العمر 30 عاما غير قادر على العمل , لدينا 3 اطفال اكبرهم 4 سنين , والده هو الذى كان يلبي احتياجاتهم ولكن الان يمكث دون عمل , وتصرف فى الشهر 1200 جنيه وليس هناك مصدر دخل " .

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وتطلب من المسؤلين سرعة الرد عليها؛ رأفة بحالة الاسرة.

وللتواصل مع الحالة: 01289314229

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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