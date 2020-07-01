شيريهان أبو الحسن تنتقد الزواج من غير قصة حب

قال الفنان ضياء عبد الخالق، إن هناك الكثير من العلاقات الزوجية التي تبنى على التفاهم والاحترام دون وجود حب مسبق، وان قرار الارتباط ليس مرتبط بشرط وجود الحب.





وتابع الفنان ضياء عبد الخالق، في حواره مع برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة One، أن تلك العلاقات بتفترض ان الحب ممكن ان يأتي بعد الجواز فيكلل العلاقة، معقبًا: "الحب بعد الجواز ممكن يجي وممكن ميجيش".





واضاف ان الاهم في علاقة الزواج الناجحة هو وجود القبول والتوافق والتفاهم بين الطرفين، لان بناء على تلك الامور اما تخلق حالة من الحب ولكن اذا فقدت تلك الحالة من الاحترام و التفاهم ستتحول الى حالة من الكره.





"يعني انا اضرب الودع وافتح المندل لو الحب مجاش بعد الجواز" عقبت بذلك الاعلامية شيريهان ابو الحسن على كلام الفنان ضياء عبدالخالق معترضة ان الحب بعد الزواج فكرة غير سديدة ومنطقية، وانها تشك في ان الاحترام والتفاهم يخلقون الحب بعد الزواج، قائلة مازحة: "الحاجات ديه تجيب عيال" مشيرة بذلك على التفاهم والاحترام.



