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توك شو

أنا كنت واقع واتجوزتها في شهر.. ضياء عبد الخالق يروي كواليس قصة حبه

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:11 م
الفنان ضياء عبد
الفنان ضياء عبد الخالق
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فرح علاء الخولي
قال الفنان ضياء عبد الخالق، إنه قابل زوجته عام 2007 خلال إحدى اعماله المسرحية، من خلال احد الاصدقاء، حيث كانت تعمل حينها "مساعد مخرج"، معقبًا: "انا قولتلها انت عينيكي حلوة اوي.. أنتي مرتبطة؟".

وأوضح الفنان ضياء عبد الخالق، في حواره مع  برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة One، أنه لاول مرة يشعر بهذا الشعور غير المفهوم، لمجرد رؤية شخص لاول مرة، قائلًا: "انا كنت واقع".

ونوه الى انه طلب منها في بداية التعارف، ان تكون هناك علاقة صداقة بينهم فرفضت، فرد عليها: "وانا مبتجوزش".

واضاف انها ردت عليه: "لو عايزة اتجوزك هتجوزك"، وهذا كان اول حوار يدور بينهما، موضحًا انه كانت هناك حالة غريبة من الحب والتفاهم والراحة النفسية بينهما وقررا بعد شهر فقط من تعارفهما ان يتزوجا.

واشار الى ان زوجته "ست بـ 100 ست"، وجدعة ووفية، وبها كل الصفات التي يتمناها اي رجل وان تكون زوجة له، مؤكدًا ان كلا من الطرفين له شخصيته؛ لذلك يجب ان تكون هناك مساحة لتفهُّم كلا منهما للاخر، والتنازل في بعض الحالات لاستمرارية الحب.
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