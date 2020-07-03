بعد شائعة وفاته.. فنان مصري يكرم طبيب الغلابة برسمه على «البطيخ».. فيديو

بسكين حاد وأنامل حساسة يضع لمساتة الفنية، ليست على لوحة من الخشب او الحجر، ولكنه يبدع بنحت المشاهير علي قشور البطيخ.





يروي الشاب العشريني الشهير "بعبده فرنسا "، في حديثه الخاص لـ "صدي البلد"، أنه "يهوى الرسم والنحت منذ صغرة، ففي بدايته كان يقوم بالنحت على أي قطعة خشب يجدها، ثم توجه للنحت على الفاكهة، حتى أحب الرسم على البطيخ





وقال «عبده»:«أول مرة رسمت على البطيخ كانت منذ اربع سنوات، وكانت للفنان أحمد حلمي ولم اصدق رد الفعل، فنالت الرسمة اعجاب وانبهار الكثير حتي أصبحت من مشاهير برنامج التواصل الاجتماعي تيك توك».





ويستخدم" عبدة فرنسا " في رسمه على البطيخ أدوات بدائية حادة، وادوات مخصصة للنحت علي الخضار والفواكة لتتضح ملامح العمل المرسوم ولا تستغرق الرسمة اكتر من ساعة مهما كانت صعوبتها.





اما عن سر اختيارة للبطيخ تحديدا فقال،إنه يساعده في توضيح ملامح الرسمة، وان لم يكن متاح او في غير موسمة، فيقوم بالنحت علي اي نوع اخر من الخضروات والفاكهة.





ورسم الشاب العشريني خلال فترة عمله العديد من المشاهير منهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني.





وكان اخر ما طلبة منة جمهوره بعد الحاح شديد رسمة لطبيب الغلابة "محمد مشالي " تقديرا منهم لدورهم العظيم و فقدمها خصيصا لصدي البلد

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