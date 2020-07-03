AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد شائعة وفاته.. فنان مصري يكرم طبيب الغلابة برسمه على «البطيخ».. فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
بسكين حاد وأنامل حساسة يضع لمساتة الفنية، ليست على لوحة من الخشب او الحجر، ولكنه يبدع بنحت المشاهير علي قشور البطيخ.

يروي الشاب العشريني الشهير "بعبده فرنسا "، في حديثه  الخاص لـ "صدي البلد"، أنه "يهوى الرسم والنحت منذ صغرة، ففي بدايته كان يقوم بالنحت على أي قطعة خشب يجدها، ثم توجه للنحت على الفاكهة، حتى أحب الرسم على البطيخ

وقال «عبده»:«أول مرة رسمت على البطيخ كانت منذ اربع سنوات، وكانت للفنان أحمد حلمي ولم اصدق رد الفعل، فنالت الرسمة اعجاب وانبهار الكثير حتي أصبحت من مشاهير برنامج التواصل الاجتماعي تيك توك». 

ويستخدم" عبدة فرنسا " في رسمه على البطيخ أدوات بدائية حادة، وادوات مخصصة للنحت علي الخضار والفواكة لتتضح ملامح العمل المرسوم ولا تستغرق الرسمة اكتر من ساعة مهما كانت صعوبتها.

اما عن سر اختيارة للبطيخ تحديدا فقال،إنه يساعده في توضيح ملامح الرسمة، وان لم يكن متاح او في غير موسمة، فيقوم بالنحت علي اي نوع اخر من الخضروات والفاكهة.

ورسم الشاب العشريني خلال فترة عمله العديد من المشاهير منهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني.

وكان اخر ما طلبة منة جمهوره بعد الحاح شديد رسمة لطبيب الغلابة "محمد مشالي " تقديرا منهم لدورهم العظيم و فقدمها خصيصا لصدي البلد 
اقرا ايضا :



ويتمنى" عبده" أن يكون أحد الفنانين المشهورين في مجال النحت، كما يأمل أن تحظى هواية النحت والرسم على الفاكهة التقدير والاهتمام الذي تحظى به أنواع الفنون الأخرى و ان يعمل في افخم الفنادق و يظهر موهبتة علي نطاق أكبر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زاهد ومش محتاج للكلام ده.. رد مفاجئ من طبيب الغلابة لمقدم برنامج قلبى اطمأن| فيديو

طبيب الغلابة: أشجع الزمالك منذ كنت في المرحلة الإعدادية.. فيديو

طبيب الغلابة: أعشق كاسونجو ومعروف يوسف .. فيديو

صدى البلد يكشف حقيقة وفاة الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة داخل منزله بطنطا

طبيب الغلابة..رد فعل غير متوقع من محمد مشالي بعد شائعة وفاته

بعد شائعة وفاته.. صدى البلد داخل عيادة طبيب الغلابة.. الدكتور محمد مشالي: أنا بخير ومستمر في رسالتي.. سعيد بزمالة الدكتور مجدي يعقوب.. وشكر الناس وسام على صدري

ترشيحاتنا

إنبي يحسم الجدل حول سعى الأهلي لضم أسامة جلال.. فيديو

بعد قرار استئناف الدوري.. اتحاد الكرة يفرض 20 إجراء استثنائيا على الأندية فى المباريات

في ذكرى ميلاد وداد حمدي.. تعرف على عدد زيجاتها

الأرواح تتلاقى ليلتها .. هل الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة

بعد تصديق الرئيس عليه.. تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ

بالسكتة الدماغية.. لهذا السبب يتوفى مرضى فيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

عملية السرعة الفائقة.. خبير أمريكي: التوصل لإنتاج لقاح آمن وفعال للوقاية من كورونا بنهاية 2020

رياضية تنهي حياتها.. بعد 5 سنوات من الاعتداءات الجنسية في أرض الملعب

حدث ليلا.. اكتشاف سلالة خطيرة من كورونا.. وأول تعليق لزوجة المغني الإثيوبي هونديسا هاشالو بعد مقتله

نرغب في ضم أفضل اللاعبين.. زيدان يعلن عن قرب رحيل ميسي عن برشلونة

سورة الكهف.. 5 أمور تحدث لك عند قراءتها يوم الجمعة

كارثة.. اكتشاف سلالة خطيرة جديدة من كورونا

أخبار ألرياضة.. اشتباه في إصابة شيكابالا بـ فيروس كورونا.. ميسي يقترب من الرحيل عن برشلونة.. أول تعليق من كلوب عقب الهزيمة برباعية

بمكياج جذاب.. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

نشرة السوشيال ميديا.. كنزي عمرو دياب في أحضان صديقها.. درة تنفعل بسبب اغتصاب طفل سوري

الأفضل بين لاعبي ليفربول.. تقييم محمد صلاح عقب الهزيمة برباعية أمام مان سيتي

يتقاضى مليون دولار للمنشور الواحد.. ذا روك أفضل نجم على إنستجرام

قبل إجراء المسحة.. اشتباه في إصابة شيكابالا بـ فيروس كورونا المستجد.. اقرأ التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جديدة.. شمس الكويتية تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

لن تتوقع.. 5 طرق طبيعية فعالة تعالج الزهايمر

مواصفات تويوتا راف فور 2020 toyota rav4.. صور