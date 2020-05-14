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محافظات

طبيب الغلابة..رد فعل غير متوقع من محمد مشالي بعد شائعة وفاته

الخميس 14/مايو/2020 - 06:14 م
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
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احمد علي
شهدت منطقة محيط السيد البدوى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم استمرار توافد المئات من أسر وعائلات علي عيادة الدكتور محمد مشالي والمعروف إعلاميا ب"طبيب الغلابة" عقب شائعة وفاته حال تواجده برفقة أسرته داخل مدينة طنطا وهو ما لاقي اثار حفيظة رواد التواصل الاجتماعي فيس بوك حزنا علي رحيله المفاجيء.

وانتقلت "صدي البلد" الي مقر عيادة "مشالي" المقابل للابواب الرئيسية لساحة المسجد الاحمدي سعيا في الاطمئنان على حياة  طبيب الغلابه الذي تجاوز عمره الزمني أكثر من ٨٠ سنة ومازال يمارس عمله وسط زحام من مئات المرضي من الساعة ١٠ صباحا الي الساعه ٥ مساء يوميا .


"الحمد لله أنا صحتي بخير وما تردد علي مواقع التواصل الاجتماعي عار من الصحة وتلك ليست المرة الاولى ..وربنا رزقني الصحة للاستمرار في علاج المرضي الغلابه وقادر علي مواصلة المسيرة "بتلك الكلمات الرقيقة عبر الدكتور "مشالي" استشاري الامراض الباطنة والطفيليات حديثه عقب  شائعة وفاته لافتا بقوله "كشفي ب١٠ جنيه لكل مريض وسعيد بممارسة مهام عملي في عيادتي محلة روح وشبشير لرعاية الأسر والعائلات الفقراء".

واضاف "مشالي" بقوله "ربنا كريم ويعينني علي خدمة الناس وشكرا لكل الناس اللي بيدعولي عشان يبارك الله عمري وصحتي ولازم نعمل من اجل اهلنا وناسنا من المرضي وذويهم " .

في المقابل ناشد "مشالي" كافة رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالضرورة تحري الدقة في وقائع النشر حول تفاصيل حياته الخاصه وأفراد أسرته وربنا يوفقنا ويحمي شعب مصر بسبب وباء كورونا" .

في ذات السياق أوضح أن أمور الحياة لا تنتهي وكل شكر الناس لي وسام علي صدري وسعيد بوصفهم لي بزمالة الدكتور مجدي يعقوب  استشاري امراض القلب العظيم علي حد قوله .

كما بين "مشالي" بقوله " النهارده الصبح قريت الجرائد والمجلات وعلمت بنبأ وفاتي وهذا الأمر لم يهزني وكل احفادي واطفالى بخير يدعون لي " .
طبيب الغلابة..رد فعل غير متوقع من محمد مشالي بعد شائعة وفاته
طبيب الغلابة..رد فعل غير متوقع من محمد مشالي بعد شائعة وفاته
طبيب الغلابة..رد فعل غير متوقع من محمد مشالي بعد شائعة وفاته
طبيب الغلابة..رد فعل غير متوقع من محمد مشالي بعد شائعة وفاته
طبيب الغلابة..رد فعل غير متوقع من محمد مشالي بعد شائعة وفاته
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