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رياضة

طبيب الغلابة : والدى أوصاني خيرًا بالفقراء.. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 01:15 ص
محمد مشالي
محمد مشالي
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إسماعيل محمود
كشف الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة،  السبت،  في حواره على قناة الزمالك عن قيمة كشفه في عيادته بالغربية.


وقال مشالي فى تصريحات له مع طارق يحيي مذيع برنامج زملكاوي المذاع على قناة نادي الزمالك: " كان الكشف بقيمة 5 جنيهات وتمت زيادته في الشهور الأخيرة إلي 10 جنيهات".


وأكد مشاري أنه تتلمذ على يد أطباء كبار أمثال إسماعيل باشا محرز و عبدالعظيم سليمان و عبدالعزيز الشريف".


وأضاف، أن الطب مهنة إنسانية وليس تجارة مشيرًا إلي أن والدى أوصانى بالفقراء والعدالة الاجتماعية.


وقرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك منح العضوية الشرفية للنادي لدكتور محمد مشالي مدى الحياة.
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