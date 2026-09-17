منال عوض: رفع 167 حالة إشغال وتعدٍ بالشوارع تؤثر على حركة المواطنين والسيارات

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم حول نتائج المرور الميدانى الذى قامت به اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، على أحياء المقطم وشرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة بمحافظة القاهرة وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري فى إطار المتابعة المستمرة لتكليفات الوزيرة بإحكام الرقابة الميدانية، وتحسين مستوى خدمات المواطنين، والتصدي للمخالفات.

جولات تفتيشية

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن أعمال المرور شملت متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية للأحياء المذكورة، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، والالتقاء بعدد من المترددين على المراكز للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، ومتابعة موقف معاملاتهم، والتنسيق مع المختصين لسرعة إنهاء الطلبات المتوقفة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والتيسير على المواطنين.

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن وفد الوزارة ضم كل من اللواء مجدي الأبرق مقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ورئيس أمانتها الفنية والدكتور محمود سامي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة ود.أحمد فؤاد عضو اللجنة العليا للتراخيص، وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ مرور ميداني على الأحياء الخمسة وشمل متابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي ومراجعة طلبات المواطنين، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات والمعاملات الخاصة بهم في إطار القانون ، كما تم تنفيذ حملات ميدانية للنظافة ورفع المخلفات والتراكمات، ورفع الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين وإشغال الطريق بما يسهم فى تحقيق الإنضباط وتيسير حركة المواطنين والسيارات، والمرور على المحال العامة والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وغلق وتشميع المحال المخالفة .

نتائج الحملات وأعمال المتابعة على 5الأحياء

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن نتائج الحملات وأعمال المتابعة على الأحياء الخمسة أسفرت عن رفع نحو 167 حالة إشغال وتعدٍ من الشوارع، والتعامل مع عدد من المخالفات الخاصة بإشغال الطريق العام، بالإضافة إلى غلق وتشميع عدد 97 محلًا ومنشأة مخالفة مع قطع المرافق ، و اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة حيال المخالفين، إلى جانب رفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات ، مشيرة إلى أنه تم تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات، والمرور على المحال العامة والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفي إطار التوعية وحث المواطنين وأصحاب الأنشطة على سرعة توفيق أوضاعهم، تم تنفيذ حملة "طرق الأبواب"، استهدفت التواصل المباشر مع ذوي الشأن، وتعريفهم بأهمية وضرورة التقدم بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة وفقًا للقانون ، تم خلال الحملة التواصل مع نحو 68 مواطنًا، وتوعيتهم بالإجراءات والمستندات المطلوبة، مع توجيه الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة لاستكمال إجراءات التقنين والترخيص ، وفي إطار متابعة ملفات التراخيص، تم إصدار عدد 56 رخصة محل عام، بالإضافة إلى 150 تصريحًا، وتسليمها للمواطنين، بما يسهم في سرعة إنهاء معاملاتهم وتوفيق أوضاع الأنشطة وفقًا للقانون ، كما تم تحريك الطلبات الخاصة بالمحال العامة والمتوقفة داخل إدارات الأحياء، حيث بلغ إجمالي الطلبات التي تم تحريكها 515 طلبًا، مع استمرار المتابعة لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها.

ووجهت الدكتورة منال عوض باستمرار أعمال المرور الميداني على الوحدات المحلية بالمحافظات من اللجنة العليا للمحال العامة والإدارة العامة للمراجعة والحوكمة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع أوجه القصور والمخالفات، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما يسهم في تحقيق الانضباط ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتوعية أصحاب المحال العامة بالتيسيرات والتسهيلات التى أعلنتها الوزارة لتوفيق أوضاعهم وتقنين أنشطتهم بما يعزز الالتزام بالقانون ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظات.