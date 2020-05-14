صدى البلد يكشف حقيقة وفاة الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة داخل منزله بطنطا

نفت مصادر مقربة من عائلة الدكتور محمد مشالي، استشاري الأمراض الباطنة والطفيليات، المعروف إعلاميا بـ "طبيب الغلابة"، صحة الشائعة المتداولة عن وفاته داخل منزله السكني وسط مدينة طنطا بمحافظة الغربية.





وأضافت المصادر لـ"صدى البلد"، أن جيران طبيب الغلابة نفوا صحة ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن شائعة نبأ وفاته عن عمر تجاوز ٨٠ سنة بشكل مفاجئ أثناء تواجده برفقة أفراد أسرته، عقب قضائه يوما عائليا مع أحفاده في شهر رمضان المبارك.





جدير بالذكر أن الطبيب عُرف عنه اتباع عادات وسلوكيات الإنسانية من خلال تخصيصه كشفه الطبي بقيمة ١٠ جنيهات لمرضى محيط مسجد السيد البدوى وأبناء قرى مركز طنطا وما يجوارها من مدن ومحافظات الدلتا.



