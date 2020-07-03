AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

المصريون في الكويت.. مهلة حتى 31 أغسطس للوافدين المخالفين للمغادرة.. وتمنح الإقامة سنة لفئات وظيفية معينة و 3 أشهر للمخالفين

الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:02 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
Advertisements
هيثم سعد الدين
القوى العاملة: 
- مهلة حتى 31 أغسطس للوافدين المخالفين لمغادرة الكويت
- منح المصريين المخالفين إقامة آليا لمدة ثلاثة شهور دون الغرامة
- التجديد لمن يحمل إقامة صالحة لمدة سنة حسب إذن العمل

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًاعاجلا ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول  العمل  بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير يتعلق بقيام دولة الكويت برفع القيود الأمنية وإلقاء القبض عن المخالفين لقانون الإقامة منذ 2 يناير 2020 حتى 29 فبراير الماضي ومن المقرر أن يتم منح هذه الشريحة إقامات صالحة حتى 31 أغسطس المقبل، وذلك  دون أي غرامات.

وأشار إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أن وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في الإدارة العامة لشئون الإقامة أكدت عدم جواز تعديل أوضاع المخالفين منذ أول يناير الماضي وما قبله، بحيث يكون لازما على هؤلاء مغادرة البلاد طواعية أو إبعادهم دون تمكينهم من تعديل أوضاعهم القانونية.
 
وقالت الداخلية الكويتية: إنه في إطار التوجهات العامة للدولة بتعديل التركيبة السكانية، سيتم منح الإقامة لعام واحد فقط للعاملين في القطاع الحكومي والخدم والملحقين بعائل وحملة المادة 23 وكفيل نفسه.


وتضمنت التعليمات الجديدة التي صدرت عن قطاع الإقامة أنه من تاريخ أول يناير وحتي 29 فبراير 2020 تم رفع القيود عنهم (القاء قبض وعدم تجديد) مع منحهم إقامة آليا لمدة ثلاثة شهور ودون المساءلة عن الغرامة وتكون صلاحية إقامتهم حتى 31 أغسطس المقبل .

وتبقى القيود الأمنية (إلقاء قبض ومنع تجديد) من أول يناير 2020، وما قبل ولا يقدر أن يعدل وضعه وما قبله عامي 2018 و2019 وهكذا.

 وبالنسبة للحالات التي سيتم استقبالها وتعديل وضعها دون الاعتداد بتاريخ المخالفة ستكون كالتالي:  والدي المواطن أو المواطنة، وزوج وأبناء الكويتية، والأجانب أبناء المواطن الكويتي، والعمالة المنزلية للمواطنين.

وشدد الإجراءات علي عدم تجديد إقامة الأجانب المقيمين خارج البلاد ممن انتهت إقامتهم، حيث سيتم التجديد فقط لمن يحمل إقامة صالحة، وسوف يكون التجديد لمدة سنة واحدة فقط، حسب إذن العمل.

 أما بخصوص تمديد جواز السفر المنتهي ونقل المعلومات بشأنهم (يتم اشتراط إحضار جواز سفر جديد).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب أزمة كورونا.. الكويت تسمح للعمالة الوافدة المقيمة بتجديد الإقامة المنتهية

القوة العاملة: الكويت تمنح إقامة مؤقتة لجميع أنواع الإقامات وسمات الدخول لمدة 3 شهور

تلقاها التمثيل العمالي ..مهلة حتي 31 أغسطس للوافدين المخالفين لمغادرة الكويت

ترشيحاتنا

حل لغز موت 350 فيلا بدون سبب في بلد أفريقي

لا يتم معاملته كجناية... إياد نصار يقترح حلا لأزمة التحرش الجنسي

سقوط 50 مصابًا في انفجار مصنع للألعاب النارية بـ تركيا

تستمر لشهور.. أعراض غريبة تظهر بأجساد المتعافين من كورونا

التحقيق مع سيدة قتلت زوجها بزجاجة فى صدره بسبب خلافات الزوجية بالبساتين

خطيب المسجد النبوي يحذر: خذلانك وخسارتك وهلاكك في 3 أفعال.. فيديو

AdvertisementS

رفع العصا ورمى الجزرة.. احتجاجات إثيوبيا تنزع قناع رجل السلام عن وجه آبي أحمد

شعراوي: إحالة واقعة انهيار العقار المخالف على سائق الحفار بالجيزة للتحقيق

للوقاية من كورونا.. رسالة جديدة على فيسبوك وإنستجرام تنبهك لارتداء الكمامة

المضادات الحيوية أهمها.. 5 أدوية تهدد حياة مصابي كورونا.. تفاصيل

تستمر لشهور.. أعراض غريبة تظهر بأجساد المتعافين من كورونا

المصل واللقاح: أعراض كورونا في الفترة الحالية خفيفة لا تستدعى إجراء مسحات

بعد تصاعد التوتر بين البلدين.. رئيس الوزراء الهندي يظهر بالزي العسكري على الحدود مع الصين.. صور

بمكياج جذاب.. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

التدخل السريع: فوجئنا بالوضع السيئ لسيدة المنيا المحبوسة منذ 22 عاما

سورة الكهف.. 5 أمور تحدث لك عند قراءتها يوم الجمعة

عملية السرعة الفائقة.. خبير أمريكي: التوصل لإنتاج لقاح آمن وفعال للوقاية من كورونا بنهاية 2020

استعدادا لمواجهة الوداد بدوري الأبطال.. الأهلي يستقر على طائرة خاصة ومعسكر مبكر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض أسعار شيري أريزو chery arrizo 5 في مصر ..صور

صح أم خطأ.. الألم المزمن يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا

بـ الجلد الأسود.. أمل عرفة تتالق بإطلالة تبرز رشاقتها.. شاهد