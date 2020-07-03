ننشر مسيرة أحمد عبد الرؤوف التدريبية قبل انضمامه لجهاز كارتيرون بالزمالك

أعلن نادى الزمالك، إنضمام لاعب الفريق السابق أحمد عبد الرؤوف ضمن صفوف الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، خلفًا لسامى الشيشينى الذى قدم إستقالته منذ فترة.
وأصبح تشكيل الجهاز الفنى للزمالك بالترتيب التالى، " باتريس كارتيرون مديرا فنيا، أمير عبد العزيز مدربا، أحمد عبد الرؤوف مدربا مساعدا، عمرو عبد السلام مدربا لحراس المرمى".
وأعلن عبد الرؤوف اعتزاله كرة القدم عام ٢٠١٨، بعد مسيرة جيدة لعب خلالها لأندية عديدة منها، الزمالك ووادى دجلة والداخلية ومصر المقاصة، وأخيرًا فريق المنصورة.
ويستعرض موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، مسيرة أحمد عبد الرؤوف التدريبية بعد اعتزاله وحتى تعينه فى جهاز كارتيرون، على النحو التالى:-
١- أنضم أحمد عبد الرؤوف بعد اعتزاله لقطاع الناشئين بنادى الزمالك، وأنضم للجهاز الفنى لفريق ٢٠٠٣.
٢- أنضم لجهاز ميتشو المدير الفنى السابق للزمالك، وشغل منصب المدرب العام المساعد.