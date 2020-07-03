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رياضة

ننشر مسيرة أحمد عبد الرؤوف التدريبية قبل انضمامه لجهاز كارتيرون بالزمالك

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:32 م
أحمد عبدالرؤوف
أحمد عبدالرؤوف
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رشا حسين
أعلن نادى الزمالك، إنضمام لاعب الفريق السابق أحمد عبد الرؤوف ضمن صفوف الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، خلفًا لسامى الشيشينى الذى قدم إستقالته منذ فترة.

وأصبح تشكيل الجهاز الفنى للزمالك بالترتيب التالى، " باتريس كارتيرون مديرا فنيا، أمير عبد العزيز مدربا، أحمد عبد الرؤوف مدربا مساعدا، عمرو عبد السلام مدربا لحراس المرمى".

وأعلن عبد الرؤوف اعتزاله كرة القدم عام ٢٠١٨، بعد مسيرة جيدة لعب خلالها لأندية عديدة منها، الزمالك ووادى دجلة والداخلية ومصر المقاصة، وأخيرًا فريق المنصورة.

ويستعرض موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، مسيرة أحمد عبد الرؤوف التدريبية بعد اعتزاله وحتى تعينه فى جهاز كارتيرون، على النحو التالى:-

١- أنضم أحمد عبد الرؤوف بعد اعتزاله لقطاع الناشئين بنادى الزمالك، وأنضم للجهاز الفنى لفريق ٢٠٠٣.

٢- أنضم لجهاز ميتشو المدير الفنى السابق للزمالك، وشغل منصب المدرب العام المساعد.
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