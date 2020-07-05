الأوبرا تعلن عن فتح شباك الحجز الإلكترونى لعروض شهر يوليو

أعلنت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، عن فتح شباك الحجز الالكترونى لعروض شهر يوليو على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ( النافورة – المكشوف – سيد درويش بالاسكندرية ) والتى تقام تحت اشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه طبقا للاجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجمهور والفنانين والعاملين وتنطلق فى الثامنة مساء الخميس 10 يوليو على مسرح النافورة بسهرة طربية لنجوم فرق الموسيقى العربية بالاوبرا .



