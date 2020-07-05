AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

برشلونة يتقدم على فياريال 1-0 بالنيران الصديقة في الدوري الإسباني.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:12 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
تقدم نادي برشلونة على حساب نظيره نادي فياريال بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني " لا ليجا".

البارسا سجل أول أهداف اللقاء سريعًا في الدقيقة الثالثة عن طريقه بو توريس مهاجم فياريال بالخطأ في مرماه، بعد تحويله تسديدة جريزمان في شباك فريقه.

وجاء تشكيل برشلونة للمباراة كالآتي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع:نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال - سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - لويس سواريز.

ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، خلف نادي ريال مدريد صاحب الصدارة بفارق 7 نقاط، والذي انتصر اليوم على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برشلونة يتقدم بأقدام فاتي على ليجانيس في الدوري الإسباني

تشكيل برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني.. ميسي يقود البارسا

قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

ميسي يقود البارسا.. إعلان تشكيل برشلونة لمواجهة أتليتك بيلباو في الدوري الإسباني

قناة مجانية تذيع مباراة برشلونة وبيلباو في الدوري الإسباني.. تفاصيل

تشكيل برشلونة ضد أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني.. ميسي يقود الهجوم

ترشيحاتنا

قبل رحيله عن الأهلي.. شريف إكرامي يوجه رسالة مؤثرة للجماهير

بعد ضربة قاعدة الوطية.. ميليشيات أردوغان والوفاق تصعد ضد الجيش الليبي

رافقتها من المرض وحتى الغسل.. ممرضة رجاء الجداوي تكشف تفاصيل جديدة في رحلتها مع العزل

لحظة قصف الجيش الليبي منظومة الدفاع الجوي التركية في قاعدة الوطية .. فيديو

أردوغان حملنا الرسالة.. إخواني هارب يطالب تركيا بالتحرك عسكريا نحو سرت

شاهد.. مرتضي منصور يعد جمهور الزمالك بإعلان مفاجآت مساء الخميس

AdvertisementS

ملخص فوز ليفربول على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي وأهداف المباراة.. فيديو

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وخسارة مانشستر سيتي

صحيفة إسبانية عن محمد صلاح: كاتب التاريخ فى الأراضي الإنجليزية

أخبار الرياضة | وفاة عمة محمد صلاح.. الأهلي يضم صفقة جديدة.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مرتضى منصور

شاهد.. مرتضي منصور يعد جمهور الزمالك بإعلان مفاجآت مساء الخميس

عودة صالح جمعة.. الأهلي يستغل الحظر في تنفيذ 3 مهمات مفاجئة| تفاصيل

بدءًا من الموسم المقبل.. الأهلي يضم صفقة جديدة إلى صفوفه

محمد صلاح أكبر الخاسرين من مباراة ليفربول وأستون فيلا.. تعرف على السبب

قبل رحيله عن الأهلي.. شريف إكرامي يوجه رسالة مؤثرة للجماهير

بشرى سارة لـ الأهلي .. الكاف يستبعد بكاري جاساما من لقاء الوداد المغربي

بـ أكثر من تصور وخطة.. الجهاز الفني للمنتخب يواجه غموض الأجندة الدولية

رقم قياسي تاريخي لمحمد صلاح بعد مباراة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تكافح السرطان.. مشروبات لا يجب تناولها بعد الثلاثين.. وصفات للقضاء على دهون البطن

بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات

موتورولا تكشف رسميا عن One Fusion بـ 4000 جنيه.. تعرف على المواصفات.. صور