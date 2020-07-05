برشلونة يتقدم على فياريال 1-0 بالنيران الصديقة في الدوري الإسباني.. فيديو

تقدم نادي برشلونة على حساب نظيره نادي فياريال بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني " لا ليجا".
البارسا سجل أول أهداف اللقاء سريعًا في الدقيقة الثالثة عن طريقه بو توريس مهاجم فياريال بالخطأ في مرماه، بعد تحويله تسديدة جريزمان في شباك فريقه.
وجاء تشكيل برشلونة للمباراة كالآتي:
في حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع:نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال - سيرجي روبيرتو
خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - لويس سواريز.
ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، خلف نادي ريال مدريد صاحب الصدارة بفارق 7 نقاط، والذي انتصر اليوم على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف.