رجل فريد وقيمة وطنية.. مذيعة صباح البلد تنعى الفريق محمد العصار

قالت الإعلامية داليا أيمن، إن الفريق الراحل محمد العصار ، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أحدث طفرة كبيرة فى مصانع الإنتاج الحربى، لافتة إلى أنه كان رجلا فريدا وعظيما وعمل فرقا كبيرا فى الوزارة.





وأضافت داليا أيمن خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كل أجهزة الدولة والمؤسسات نعت الفريق محمد العصار وخاصة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وتابعت أنه نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والذي وافته المنية مساء أمس الاثنين.





وقال السيسي، عبر صفحته على فيسبوك: "فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق محمد العصار- وزير الدولة للإنتاج الحربي – والذي وافته المنية اليوم".





وتابع الرئيس: "لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاصوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدًا، بل كان دائمًا في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها".





واختتم: "اللهم ارحم الفقيد العزيز ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان".