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أخبار البلد

وفاة وزير الدولة للانتاج الحربي الفريق محمد العصار

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:45 م
العصار
العصار
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توفي منذ قليل وزير الانتاج الحربي  الفريق محمد العصار.

جدير بالذكر أن الفريق محمد العصار من مواليد عام 1946، وهو من أبطال حرب الاستنزاف.

كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر في 26 يوليو من الشهر الماضي، قرارا بترقية اللواء محمد العصار إلى رتبة فريق فخري.


ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الأسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة.


ووصفت الرئاسة الفريق الراحل بأنه "مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيمًا شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن". 


وقالت الرئاسة في بيانها :" ان الرئيس عبد الفتاح السيسى، اذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته".

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