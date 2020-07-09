ختام فعاليات حملة "احميها من الختان" بالشرقية وتوعية 605 ألف سيدة

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة و الأمومة في تنظيم حملات طرق الأبواب و التي تجوب أرجاء المحافظة لتوعية السيدات و الرجال بالظواهر السلبية ومنها ظاهرة ختان الإناث للتصدي لتلك الممارسة الخاطئة لبناء مجتمع صحي و سليم.





أكد المحافظ أن ديننا الحنيف كرم المرأة و رفع من شأنها وحفظ كرامتها في المجتمع مشددًا على ضرورة عقد ندوات تثقيفية وتنظيم قوافل توعوية تجوب القرى العزب و النجوع للتوعية بخطورة هذه العادة السيئة وهنا يأتي الدور الهام للرائدات الريفيات بالتنسيق مع الأوقاف – الأزهر – الكنيسة – الشباب والرياضة – والإعلام – المجتمع المدني لإرسال رسالة للمجتمع أن ختان الإناث جريمة في حق الفتاة و المجتمع.

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وأضافت الدكتورة عايدة عطية مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أنه تصديا لظاهرة ختان الإناث قام الفرع بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة و الأمومة بإطلاق حملة طرق الأبواب للتصدي لظاهرة ختان الإناث والتي إنطلقت فاعلياتها في ال23 من شهر يونيه الماضى واستمرت علي مدار 8 أيام لتنتهي في الثامن من شهر يوليه الجاري.





مشيرة إلي أن الحملة إستهدفت أكثر من 605 ألف و810 من السيدات و الرجال و الأطفال ب481 قرية وتابع بمراكز( الزقازيق – ههيا – الإبراهيمية – أبوكبير – منيا القمح – ديرب نجم – مشتول السوق - صان الحجر - القنايات - أولادصقر - الحسينية -الصالحية الجديدة - منشأة أبوعمر - بلبيس - أبوحماد - القرين - كفر صقر - فاقوس ) لتوعيتهم بمظاهر العنف ضد المرأة في المجتمع.





أكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن عملية ختان الإناث عادة وليست عبادة وتمثل إنتهاكا جسديا ونفسيا تتعرض له الفتاة ومخالفًا لأداب مهنة الطب وكذلك لقرار وزير الصحة 271 لسنة 2017 لما يترتب عليه من مضاعفات صحية ونفسية للفتيات ، مشيرة الي أن الحملة تهدف إلى توعية السيدات بالقرى والنجوع بخطورة عملية الختان وحثهم على أن العفة والطهارة بالتربية الصحيحة والدين القويم وليس بهذه الجريمة ، وأن جميع الهيئات الطبية فى العالم جرمتها وكذلك القانون المصرى وفرض عقوبة على فاعلها والمشارك فيها.